Neustart im Sommer? Dieser überraschende Abgang würde RB Leipzig wehtun!

So oder so wird im Sommer beim Bundesligisten viel passieren. Die aktuelle Spielzeit fällt in jeder Hinsicht unbefriedigend aus. Die Mannschaft scheint nicht so richtig zusammenzupassen, obwohl einige verletzungsbedingte Ausfälle die Situation auch schwer gemacht haben.

Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (40) hat jedenfalls alle Hände voll zu tun. Hauptaugenmerk liegt aber in erster Linie auf der Trainerfrage. Denn ein neuer Mann an der Seitenlinie ist auch noch nicht gefunden.