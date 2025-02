Nicht mehr viel von RB Leipzig übrig - und keiner weiß, woran es liegt

Sichtlich schockiert über die Leistung seiner Mannschaft zeigte sich RB Leipzigs Trainer Marco Rose (48) auch am Samstag beim 0:0 gegen Union Berlin. © Picture Point / Roger Petzsche

Das lust- und ideenlose 0:0 gegen Union Berlin war nach der 0:1-Schmach bei Sturm Graz bereits der zweite Auftritt in Folge, der eines ambitionierten Champions-League-Anwärters nicht würdig war.

Es wirkt fast so, als haben die Roten Bullen ihre Identität verloren. Denn gerade das Offensivspiel, was die Sachsen so lange ausgezeichnet hat, ist gefühlt ausgestorben.

Bei der Frage, woran das liegt, stößt man auf Rätsel. Der Kader? Mit Lois Openda (24), Benjamin Sesko (21), Xavi Simons (21) und Antonio Nusa (19) offensiv eigentlich weltklasse besetzt- auf den Platz bekommen sie ihr Können aktuell aber nicht.

Am Trainer? Dass die Kicker hinter Marco Rose (48) stehen, wurde schon öfter deutlich. Auch steht der Leipziger intern und bei den Fans hoch im Kurs. Letztendlich zählen aber Ergebnisse - und die liefert RB aktuell nicht.

Dafür gab sich Rose am Samstagabend sogar teils selbst die Schuld, weil er im ersten Durchgang falsch aufstellte. Der Coach: "Die erste Halbzeit nehme ich auf meine Kappe, wir haben Union anders erwartet. Mit Ballkontrolle wäre das kein Problem gewesen, aber so hatten wir keine Struktur beim Gegenpressing."