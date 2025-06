Noch mehr Arbeit für RB Leipzig: Chef streicht die Segel

Alles in Kürze

Auf Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (40, r.) kommt jetzt noch mehr Arbeit zu. Gesucht wird ein Nachfolger für Nachwuchs-Chef Manuel Baum (45). © Picture Point / Roger Petzsche

Manuel Baum (45), der bisher den Hut bei der Jugendarbeit aufhatte, wird die Roten Bullen zum 30. Juni 2025 einvernehmlich verlassen.

Schäfer dazu: "Wir bedanken uns bei Manuel für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit, er hat in den letzten zwei Jahren viele Dinge in unserer Akademie auf den Weg gebracht. Seine Entscheidung aus privaten Gründen respektieren wir natürlich. Der gesamte Club wünscht Manuel alles Gute sowie viel Erfolg für die Zukunft!"

Laut "Bild" geht Baum zurück zum FC Augsburg, wo er einen Job im Nachwuchs-Bereich annehmen wird.

Verabschieden möchte er sich aus Leipzig mit einem Titel. Die U17 kämpft am Samstag um 11 Uhr beim Halbfinal-Duell gegen den VfB Stuttgart um den Einzug ins Finale der Deutschen Meisterschaft.

Trotzdem: Zu den genannten Umstrukturierungen kommt das Nachwuchs-Chef-Aus nun noch obendrauf. Allerdings hat es in den beiden Jahren, in denen Baum für die Rasenballer aktiv war, weiterhin kein Eigengewächs geschafft, sich langfristig im Profi-Kader zu etablieren. Am nächsten dran sein dürfte wohl aber Viggo Gebel (17), der schon einige Einsatzminuten sammeln durfte.