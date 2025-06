Geheimnisvoller Trainer aus dem Ausland: Wird er der neue starke Mann bei RB Leipzig?

Jacob Neestrup soll ein Wunschkandidat von RB Leipzig sein. Wird er bald beim Klub vorgestellt?

Von Michi Heymann

Leipzig - Jetzt soll alles ganz schnell gehen! Bis Ende Mai wollte RB Leipzig einen neuen Trainer gefunden haben. Daraus wurde bekanntlich nichts. Das neue interne Ultimatum: In den nächsten zehn Tagen ist der starke Mann an der Seitenlinie integriert. Und ein Name wird jetzt ganz heiß gehandelt.

Jacob Neestrup (37) ist der geheimnisvolle Trainer aus dem Ausland, über den im RB-Umfeld seit Wochen gemunkelt wird. © Nick Potts/PA Wire/dpa Schon länger wurde gemunkelt, dass die Sachsen neben Cesc Fàbregas (38) und Oliver Glasner (50) noch einen weiteren Trainerfavoriten auf der Liste haben, der aus dem Ausland kommt. Seit Dienstag ist bekannt, dass es sich um Jacob Neestrup (37) handelt. Den Trainer des FC Kopenhagen hat Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (40) laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten schon lange auf dem Zettel. Noch während seiner Zeit in Wolfsburg soll der 40-Jährige auf den Dänen aufmerksam geworden sein. Nun könnte es zu einer Zusammenarbeit kommen. Wie weit etwaige Gespräche fortgeschritten sind, ist derzeit aber unklar. RB Leipzig RB Leipzigs komisches Trainer-Tauziehen: Was war denn hier eigentlich der Plan? Neestrup hat in Kopenhagen noch einen Vertrag bis 2029. Möglich, dass er ähnlich schwer zu bekommen sein wird wie Fabregas. Der Deal scheiterte bekanntlich an der Ablösesumme. Und RB ist eigentlich nicht bereit, in diesem Sommer sehr viel Geld auszugeben. Erfolge kann der 37-Jährige aber: 2023 und 2025 feierte der ehemalige Mittelfeldspieler zweimal die Meisterschaft.

