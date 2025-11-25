Ouedraogo ist doch zu bremsen: RB Leipzig muss wochenlang auf Überflieger verzichten

Leipzig - Ausgerechnet jetzt, wo es so richtig gut für ihn läuft! RB Leipzigs Überflieger Assan Ouedraogo (19) hat sich im Spiel gegen Bremen eine Verletzung zugezogen, die ihn zu einer mehrwöchigen Pause zwingt.

Sehr ärgerlich: Assan Ouedraogo (19) wird eine Weile ausfallen. © Picture Point / Roger Petzsche

Das teilte der Klub am Dienstagnachmittag auf seiner Webseite mit. Demnach wird der Youngster den Bullen wohl mehrere Wochen lang fehlen.

Während eines Zweikampfes gegen Werder Bremen habe er in der 53. Spielminute eine Sehnenverletzung im linken Knie erlitten. Am Montag bestätigten weitere Untersuchungen die Diagnose.

"Es ist unglaublich schade, dass Assan ausgerechnet jetzt ausfällt", so Sportchef Marcel Schäfer (41). Gerade im Hinblick auf Ouedraogos Debüt in der Nationalmannschaft vergangene Woche seien die Entwicklungen umso bitterer für den 19-Jährigen.

RB's Youngster hatte nicht nur beim Team von Julian Nagelsmann (38) mit seinem Tor direkt nach Einwechslung für Aufsehen gesorgt. Gegen Bremen gelang ihm ein absolutes Traumtor, das Leipzigs 2:0-Sieg einleitete und ihn zum "Man of the Match" machte.

"Wir drücken Assan fest die Daumen für eine schnelle und vollständige Genesung", so Schäfer.