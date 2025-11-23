RB Leipzigs Ouedraogo noch zu bremsen? "Müssen nicht besonders auf ihn achten!"

Leipzig - Bis auf eine kurze Phase nach Wiederanpfiff, in der Werder Bremen mal kurz das Gaspedal fand, hat sich RB Leipzig den 2:0-Sieg am Sonntagabend absolut verdient. Die Sachsen konnten den Ausfall ihres besten Stürmers Romulo (23) gut kompensieren, auch wenn Ersatzmann Conrad Harder (20) nie wirklich ins Spiel fand. Aber dann machen die Tore eben andere.

Es läuft in diesen Tagen für RB Leipzigs Assan Ouedraogo (19). Der Mittelfeldmann scheint inzwischen komplett bei den Sachsen angekommen zu sein. © Jan Woitas/dpa

Allen voran: der in diesen Tagen viel umjubelte Assan Ouedraogo (19). Nach seinem Debüt in der Deutschen Nationalelf, das er direkt mit einem Treffer vergoldete, spielte der Mittelfeldmann auch bei den Sachsen extrem beflügelt auf.

Schon im ersten Durchgang knallte er ein ums andere Mal das Rund Richtung Werder-Kasten. Die Vollendung erfolgte aber erst per Traumtor in der 64. Minute.

Trainer Ole Werner (37) auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zu seinem Schützling: "Eine tolle Einzelleistung, die das Spiel in unsere Richtung gelenkt hat. Er hat einen sehr, sehr guten Abschluss, mit beiden Füßen. Er ist sehr klar im Kopf, ein großes Talent. Wir müssen nicht besonders auf ihn achten jetzt, er weiß, wo er steht, woran er arbeiten muss."

Mitspieler Christoph Baumgartner (26) stimmte bei "DAZN" mit ein, sagte, dass das 1:0 ein "super Tor" gewesen sei: "Das ist kein Zufall. Das ist ein super Junge, der sehr, sehr viel arbeitet."

Der Torschütze selbst blieb übrigens gewohnt bescheiden, sagte lächelnd am Mikro lediglich: "Momentan läuft es echt gut." Dass inzwischen sehr viel über ihn gesprochen wird - und auch, dass sein Preisschild immer teurer und er für andere große Klubs interessanter wird - scheint ihn noch kaltzulassen.