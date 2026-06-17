Paukenschlag in der Bundesliga! RB Leipzig feuert Cheftrainer Ole Werner

Ole Werner (38) ist nicht länger Cheftrainer bei RB Leipzig. © Carmen Jaspersen/dpa

Nach gerade mal einem Jahr hat sich der Bundesligist dazu entschieden, Werner und seine Co-Trainer Tom Cichon und Patrick Kohlmann freizustellen. Am Mittwoch sei ihnen die Entscheidung vom Klub mitgeteilt worden.

Angaben zu einem möglichen Nachfolger machte der Verein zunächst nicht.

Laut Geschäftsführer Marcel Schäfer (42) habe man die abgelaufene Saison "noch einmal intensiv und abschließend analysiert" und habe schließlich am Dienstagabend den Entschluss einer Neuausrichtung gefasst.

"Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass eine inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise für die vor uns liegenden Aufgaben erforderlich sind", so Schäfer weiter. "Für ihre private und sportliche Zukunft wünschen wir Ole, Tom und Patrick alles erdenklich Gute."