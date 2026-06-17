Paukenschlag in der Bundesliga! RB Leipzig feuert Cheftrainer Ole Werner
Leipzig - Jetzt ist's offiziell: RB Leipzig entlässt Cheftrainer Ole Werner (38)!
Nach gerade mal einem Jahr hat sich der Bundesligist dazu entschieden, Werner und seine Co-Trainer Tom Cichon und Patrick Kohlmann freizustellen. Am Mittwoch sei ihnen die Entscheidung vom Klub mitgeteilt worden.
Angaben zu einem möglichen Nachfolger machte der Verein zunächst nicht.
Laut Geschäftsführer Marcel Schäfer (42) habe man die abgelaufene Saison "noch einmal intensiv und abschließend analysiert" und habe schließlich am Dienstagabend den Entschluss einer Neuausrichtung gefasst.
"Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass eine inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise für die vor uns liegenden Aufgaben erforderlich sind", so Schäfer weiter. "Für ihre private und sportliche Zukunft wünschen wir Ole, Tom und Patrick alles erdenklich Gute."
Ole Werner hatte RB Leipzig in der abgelaufenen Saison auf den dritten Tabellenplatz und somit auch zurück in die Champions League geführt. Schon seit Wochen waren Gerüchte um seine mögliche Freistellung im Umlauf gewesen.
Titelfoto: Carmen Jaspersen/dpa