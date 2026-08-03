Ciao, Peter! Klub-Legende Gulacsi verlässt RB Leipzig nach elf langen Jahren
Leipzig - Jetzt ist es tatsächlich passiert: Peter Gulacsi (36), Torhüter-Legende von RB Leipzig, verlässt seinen langjährigen Arbeitgeber und wechselt nach Spanien.
Das verkündeten die Sachsen am Montagabend. 362 Spiele, davon 117 ohne Gegentor, Bundesliga-Aufstieg, Champions-League-Halbfinale und zwei Pokalsiege: Peter Gulacsi ist für die Leipziger eine lebende Legende.
Nach elf ereignisreichen und größtenteils erfolgreichen Jahren wagt der Familienvater nun noch einmal ein Abenteuer, schließt sich mit sofortiger Wirkung dem FC Villarreal an, der zuvor mit Diego Conde (27) und Arnau Tenas (25) zwei Torhüter abgegeben hatte.
"Nach elf Jahren fällt mir dieser Abschied wirklich nicht leicht. RB Leipzig war für mich nie nur ein Club. Leipzig ist für meine Familie und mich zu unserer zweiten Heimat geworden, und die Menschen hier werden immer einen besonderen Platz in meinem und unserem Herzen haben", wird der 36-Jährige zitiert.
Als Top-Option für Gulacsis Nachfolge gilt der norwegische WM-Keeper Ørjan Nyland (35), der schon in der Saison 2022/23 bei RB unter Vertrag gestanden hatte und nun Nummer zwei hinter Maarten Vandevoordt (24) werden soll.
Angeblich befindet sich der Norweger bereits auf dem Weg ins Trainingslager nach Saalfelden, aus dem TAG24 live berichtet.
Peter Gulacsi: Sechs Jahre in Liverpool, null Profi-Einsätze
Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) zum Abschied: "Natürlich fällt es uns nicht leicht, einen Spieler und Menschen wie Pete gehen zu lassen. Gleichzeitig überwiegen Dankbarkeit, Respekt und große Wertschätzung für eine außergewöhnliche gemeinsame Zeit. Wir wünschen Pete und seiner Familie für den neuen Abschnitt von Herzen nur das Beste."
Gulacsi begann seine Laufbahn in seiner Heimat Budapest, wurde 2007 vom FC Liverpool entdeckt. Nach sechs Jahren, in denen er mehrfach verliehen wurde, jedoch nie für Liverpools Profis gespielt hatte, ging es nach Salzburg, von wo es den 58-fachen ungarischen Nationalspieler schließlich an die Pleiße zog.
Übrigens: Gulacsi könnte schon bald auf seinen Ex-Klub treffen. Für die Ligaphase der Champions League befinden sich sowohl RB als auch Villarreal in Topf 3. Da jeder Mannschaft aus jedem Topf je zwei Gegner zugelost werden, ist ein direktes Duell möglich.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche