Ciao, Peter! Klub-Legende Gulacsi verlässt RB Leipzig nach elf langen Jahren

Leipzig - Jetzt ist es tatsächlich passiert: Peter Gulacsi (36), Torhüter-Legende von RB Leipzig , verlässt seinen langjährigen Arbeitgeber und wechselt nach Spanien.

Peter Gulacsi (36) wechselt zu Villarreal nach Spanien. © Picture Point / Roger Petzsche

Das verkündeten die Sachsen am Montagabend. 362 Spiele, davon 117 ohne Gegentor, Bundesliga-Aufstieg, Champions-League-Halbfinale und zwei Pokalsiege: Peter Gulacsi ist für die Leipziger eine lebende Legende.

Nach elf ereignisreichen und größtenteils erfolgreichen Jahren wagt der Familienvater nun noch einmal ein Abenteuer, schließt sich mit sofortiger Wirkung dem FC Villarreal an, der zuvor mit Diego Conde (27) und Arnau Tenas (25) zwei Torhüter abgegeben hatte.

"Nach elf Jahren fällt mir dieser Abschied wirklich nicht leicht. RB Leipzig war für mich nie nur ein Club. Leipzig ist für meine Familie und mich zu unserer zweiten Heimat geworden, und die Menschen hier werden immer einen besonderen Platz in meinem und unserem Herzen haben", wird der 36-Jährige zitiert.

Als Top-Option für Gulacsis Nachfolge gilt der norwegische WM-Keeper Ørjan Nyland (35), der schon in der Saison 2022/23 bei RB unter Vertrag gestanden hatte und nun Nummer zwei hinter Maarten Vandevoordt (24) werden soll.

Angeblich befindet sich der Norweger bereits auf dem Weg ins Trainingslager nach Saalfelden, aus dem TAG24 live berichtet.