WM-Keeper kommt! RB Leipzig federt Gulacsi-Wechsel mit altem Bekannten ab

Leipzig - Eigentlich wollte RB Leipzig auf der Torwart-Position in diesem Sommer nichts verändern. Weil sich aber Peter Gulacsi überraschend doch dafür entschieden hat, mit 36 Jahren noch einmal etwas ganz anderes zu probieren, musste Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) reagieren. Jetzt ist Ersatz gefunden.

Ørjan Nyland (35) machte bei der vergangenen Weltmeisterschaft eine gute Figur. Nun wird er zukünftig RB Leipzig verstärken. © Rebecca Blackwell/AP/dpa

Wie sich bereits angedeutet hat, wird Ørjan Nyland (35) den Ungarn, der zum FC Villarreal nach Spanien gewechselt ist, beerben.

Nyland, der als vereinsloser Spieler bei der vergangenen Weltmeisterschaft mit Norwegen für großes Aufsehen gesorgt und gerade gegen Brasilien ein starkes Spiel gemacht hat, unterschreibt für zwei Jahre bei den Sachsen.

Schäfer: "Nach Petes Abschied war es uns wichtig, unsere Torhütergruppe mit Erfahrung, Persönlichkeit und sportlicher Qualität zu ergänzen. Ørjan bringt all das mit. Er kennt die Bundesliga, unseren Club und große internationale Spiele. Gleichzeitig ist er ein positiver Charakter, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt und unseren jungen Spielern mit seiner Erfahrung viel geben kann. "

Der Wechsel ist gleichzeitig auch eine Rückkehr. In der Saison 2022/23 war der 35-Jährige bereits ein Teil der Rasenballer, hatte dort aber auch schon die Reservistenrolle, die er jetzt hinter Maarten Vandevoordt (24) wieder einnehmen wird, inne.

Beim FC Sevilla wollte er es dann noch einmal mit einem Stammplatz versuchen. Im Sommer war aber Schluss in Spanien. Nun setzt sich der Torhüter bei den Rasenballern auf die Bank.