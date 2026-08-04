WM-Keeper kommt! RB Leipzig federt Gulacsi-Wechsel mit altem Bekannten ab
Leipzig - Eigentlich wollte RB Leipzig auf der Torwart-Position in diesem Sommer nichts verändern. Weil sich aber Peter Gulacsi überraschend doch dafür entschieden hat, mit 36 Jahren noch einmal etwas ganz anderes zu probieren, musste Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) reagieren. Jetzt ist Ersatz gefunden.
Wie sich bereits angedeutet hat, wird Ørjan Nyland (35) den Ungarn, der zum FC Villarreal nach Spanien gewechselt ist, beerben.
Nyland, der als vereinsloser Spieler bei der vergangenen Weltmeisterschaft mit Norwegen für großes Aufsehen gesorgt und gerade gegen Brasilien ein starkes Spiel gemacht hat, unterschreibt für zwei Jahre bei den Sachsen.
Schäfer: "Nach Petes Abschied war es uns wichtig, unsere Torhütergruppe mit Erfahrung, Persönlichkeit und sportlicher Qualität zu ergänzen. Ørjan bringt all das mit. Er kennt die Bundesliga, unseren Club und große internationale Spiele. Gleichzeitig ist er ein positiver Charakter, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt und unseren jungen Spielern mit seiner Erfahrung viel geben kann. "
Der Wechsel ist gleichzeitig auch eine Rückkehr. In der Saison 2022/23 war der 35-Jährige bereits ein Teil der Rasenballer, hatte dort aber auch schon die Reservistenrolle, die er jetzt hinter Maarten Vandevoordt (24) wieder einnehmen wird, inne.
Beim FC Sevilla wollte er es dann noch einmal mit einem Stammplatz versuchen. Im Sommer war aber Schluss in Spanien. Nun setzt sich der Torhüter bei den Rasenballern auf die Bank.
Ørjan Nyland zurück bei RB Leipzig
Nyland freut sich auf seine neue alte Aufgabe: "Als sich die Möglichkeit ergeben hat, zu RB Leipzig zurückzukehren, musste ich nicht lange überlegen. Ich verbinde mit dem Club und den Menschen am Cottaweg viele positive Erinnerungen und freue mich sehr auf das Wiedersehen."
Ideal: Da der Nyland-Transfer so lange Vorbereitungszeit hatte, konnte der Norweger nun noch ins Trainingslager nach Saalfelden nachreisen. Am Dienstagvormittag ist er direkt beim Training aktiv. Auch beim Testspiel am kommenden Samstag bei Leeds United ist der 35-Jährige dabei und kann dort auf seinen ersten Einsatz hoffen.
Titelfoto: Rebecca Blackwell/AP/dpa