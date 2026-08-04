04.08.2026 16:58 RB Leipzig im Trainingslager: Kommt am Dienstagabend noch ein Spieler ins Camp dazu?

RB Leipzig verbringt knapp eine Woche im österreichischen Saalfelden zur Vorbereitung auf die Saison. Am vierten Tag sind wieder zwei Einheiten angesetzt.

Von Michi Heymann

Saalfelden - Knapp eine Woche lang bereitet sich RB Leipzig im Trainingslager im österreichischen Saalfelden auf die kommende Saison vor. Unter anderem neun Trainingseinheiten sind geplant. Den Abschluss bildet ein Testspiel bei Leeds United. TAG24 ist für Euch in Österreich mit dabei.

Auch im Trainingslager selbst gern noch am Ball unterwegs: RB Leipzigs Trainer Martin Demichelis. © Picture Point/Roger Petzsche Mit einem 4:0 gegen Verl verabschiedeten sich die Roten Bullen am Samstag aus Leipzig. Eine Chartermaschine brachte die Rasenballer schließlich am Abend nach Österreich, wo es in ein für die Messestädter bekanntes Hotel ging. Für die Sachsen ist das Gut Brandlhof in Saalfelden nämlich kein unbekannter Ort: Bereits in der Sommervorbereitung auf die Saison 2021/22 absolvierte die Mannschaft dort ihr Trainingslager. Den Trainingslager-Ticker von TAG24 gibt es hier zum Nachlesen.

4. August, 16.45 Uhr: Zweite öffentliche Einheit, Antonio Nusa soll am Mittwoch mittrainieren

Bei extrem schwülen 33 Grad ist die zweite Einheit des Tages mit leichter Verspätung um 16.30 Uhr am Hotel Gut Brandlhof gestartet. Nach dem öffentlichen Training am Sonntag sind zum zweiten Mal die mitgereisten Fans der Roten Bullen dabei. Dem ein oder anderen Rasenballer sieht man die Intensität der letzten beiden Tage schon an. Am Mittwoch soll es vergleichsweise etwas ruhiger zur Sache gehen. Dann vielleicht auch mit WM-Fahrer Antonio Nusa, der es mit Norwegen als einziger Roter Bulle bis ins Viertelfinale geschafft und deswegen am längsten frei bekommen hatte. Klappt alles wie geplant, schlägt er bereits am Dienstagabend im Teamhotel auf.

Das schlaucht: Bei teils extremer Hitze ist einigen Roten Bullen das harte Training der letzten Tage anzusehen. © Picture Point/Roger Petzsche

Antonio Nusa soll voraussichtlich am Mittwoch in Saalfelden mittrainieren können. © Picture Point / Roger Petzsche

4. August, 12.05 Uhr: Nyland direkt für RB Leipzig im Kasten

Am Vormittag erst unterschrieben, schon für RB Leipzig im Einsatz. Orjan Nyland stand bei der ersten Einheit der Sachsen am Dienstag direkt auf den Rasen und parierte teils eindrucksvoll die ersten Bälle seiner neuen Mitspieler. Dank des doch schon langfristig vorbereiteten Transfers hat der Norweger die Möglichkeit, ein paar Tage in Saalfelden mitzuwirken. Christoph Baumgartner freut sich jedenfalls, dass der 35-Jährige da ist, wie er gegenüber TAG24 am Rande der Einheit sagte: "Er hat eine Wahnsinn-WM gespielt, ist ein super Typ. Ich hab ihn damals schon kurz kennengelernt, als er hier war. Er ist auch ein guter Golfer. Auch schön, da werden wir vielleicht auch bisschen Zeit miteinander verbringen, wenn ich wieder fit bin."

Orjan Nyland durfte am Dienstagvormittag bereits mit der Mannschaft trainieren. © Picture Point/Roger Petzsche

4. August, 8.40 Uhr: Zwei Mal Training bei 33 Grad

Vierter Tag in Österreich! Auch am Dienstag lässt Trainer Martin Demichelis seine Mannschaft wieder zwei Mal zum Training antanzen. Bei gemeldeten 33 Grad ohne Wolke am Himmel nicht unbedingt eine angenehme Sache. Aber RB Leipzig ist ja auch nicht im Sommerurlaub. Um 11 Uhr ist die erste Einheit angesetzt. Nach einer Mittagspause sollen die Roten Bullen um 16 Uhr ein weiteres Mal intensiv trainieren.

Auch am Dienstag werden die Sachsen wieder ordentlich ins Schwitzen kommen. © Picture Point/Roger Petzsche

3. August, 18.25 Uhr: Zweite Trainingseinheit beendet

Jetzt ist Regeneration angesagt! Die Sachsen haben ihre zweite Trainingseinheit am Montag beendet. Mit leckerem Essen und viel Schlaf soll der Tag nun ausklingen. Während der Einheit verkündete der Klub, dass Peter Gulacsi fest zum FC Villarreal wechselt. Der Ungar war gar nicht erst mit nach Saalfelden gereist. Dafür könnte sein potenzieller Nachfolger Orjan Nyland nun bald noch dazustoßen.

3. August, 15.35 Uhr: Gut möglich, dass Yan Diomande noch ins Trainingslager nachreist

Yan Diomande fehlte beim Test am Samstag gegen Verl nach Vereinsangaben krankheitsbedingt. Um seine Mitspieler nicht anzustecken, reiste der Ivorer auch nicht mit ins Trainingscamp nach Saalfelden. Gut möglich, dass er jetzt aber noch nachkommt, wie Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer am Dienstag bestätigte. "Klar ist, wenn es ihm wieder besser geht, dass er hierher anzureisen hat", so die deutliche Ansage. Allerdings: Sollte der Deal mit Real Madrid jetzt doch schnell über die Bühne gehen, kann er sich das womöglich auch sparen. Wer mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen noch in Österreich aufschlägt, ist Orjan Nyland. Der Wechsel von Peter Gulacsi steht so gut wie fest. "Mit dem potenziellen Nachfolger sind wir schon sicherlich sehr weit", so Schäfer. So weit eben, dass er auch noch etwas Bergluft schnuppern darf.

Yan Diomande war wegen eines Infekts in Leipzig geblieben. Wenn es ihm besser geht, soll er aber nach Saalfelden nachkommen. © Picture Point / Roger Petzsche

Marcel Schäfer bestätigte, dass die Verhandlungen mit Peter Gulacsis Nachfolger schon sehr weit sind. © Picture Point/Roger Petzsche

3. August, 12.55 Uhr: Hubschraubereinsatz beim RB-Training

Während bei satten 30 Grad die Spieler von RB Leipzig bei der ersten Trainingseinheit des Tages fleißig Runden auf dem Rasen drehten, wurde es plötzlich laut beim Gut Brandlhof. Ein Hubschrauber musste direkt neben dem Platz landen, drehte danach noch mehrfach Runden übers Feld, sodass eine geplante Medienrunde mit Marcel Schäfer kurzfristig wegen des Lärms nach drinnen verlegt werden musste. Doch keine Panik: Der Heli kam nicht etwa wegen eines verletzten Spielers. Ein Pressesprecher der Sachsen: "Später müssen hier ein paar Bäume gefällt werden. Der Hubschrauber liefert dafür das passende Werkzeug." Aufgrund der Hitze wurde zudem die zweite Trainingseinheit auf 17 Uhr verschoben. Nach der ersten Einheit müssen sich die Spieler nun erst einmal stärken.

Plötzlich wurde es laut über dem Rasen. Der Hubschrauber störte die Vormittagseinheit aber nur unwesentlich. © RB Leipzig

3. August, 11.36 Uhr: Personelle Ausfälle bei RB Leipzig

Seit 11 Uhr trainiert RB Leipzig den zweiten Tag in Folge auf dem Rasenplatz des Gut Brandlhof. Personell hat sich im Vergleich zum Sonntag einiges getan. Lukas Klostermann klagte am Morgen über Leistenbeschwerden und setzt komplett aus. Ayodele Thomas trainiert nach einem Schlag individuell, ebenso wie Willi Orban (Rippenprellung) und Abdoul Kone (Kapselverletzung). Erfreulich aus RB-Sicht: David Raum und Max Finkgräfe können wieder voll angreifen. Rocco Reitz und Benno Kaltefleiter absolvieren heute zumindest erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings.

Gut gelaunt geht es für die Sachsen in den zweiten Trainingstag in Österreich. © Picture Point/Roger Petzsche

3. August, 8.27 Uhr: Intensive Trainingseinheiten für die Spieler von RB Leipzig

Trainer Martin Demichelis wird seine Jungs heute schwitzen lassen. So zumindest der Plan am Montagmorgen. Um 11 Uhr und um 16 Uhr bittet der Coach seine Spieler zum hotelnahen Rasen. Nach der lockeren Einheit am Sonntag soll es zum ersten Mal im Trainingslager richtig zur Sache gehen. Wird auch nötig sein, denn Leeds United, der Testspielgegner der Sachsen am kommenden Samstag, ist bereits richtig gut drauf, besiegte am Sonntag den FC Liverpool mit 4:2. Nachdem die Rasenballer bislang nur gegen Gegner aus der dritten und vierten Liga getestet haben, wird die Partie gegen die Engländer der erste richtige Gradmesser werden.

Frühnebel in Saalfelden. Am Montag stehen für die Spieler von RB Leipzig zwei Trainingseinheiten auf dem Plan. © TAG24

2. August, 21.38 Uhr: RB Leipzig beendet zweiten Tag in Saalfelden mit Fanabend

Der Sonntag in Saalfelden neigt sich dem Ende entgegen. Zum Abschluss des Tages stellte sich Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer im Gut Brandlhof noch den Fragen einiger RB-Anhänger, die mit der Fanreise nach Österreich gekommen waren. Unter anderem sprach er dabei über die Saisonziele: "Wir wollen uns am Ende der Saison wieder für die Champions League qualifizieren und erneut nach Berlin ins DFB-Pokalfinale einziehen. Wenn wir dort stehen, wollen wir den Pokal natürlich zum dritten Mal nach Leipzig holen. In der Champions League warten wir zunächst ab, auf welche Gegner wir treffen." Am Montag geht es dann auf dem Rasen für die Roten Bullen mit zwei Trainingseinheiten weiter, die wohl im Vergleich zur Sonntagseinheit deutlich anspruchsvoller werden.

Die mitgereisten Fans von RB Leipzig durften sich über ein ausgesprochen cooles Mannschaftsbild freuen. © RB Leipzig

2. August, 18.38 Uhr: Frische Transfer-Gerüchte zum Abschluss des zweiten Tages

RB-Stürmer Romulo erzählte den anwesenden Journalisten nach dem Ende der ersten Trainingseinheit, dass er sich um Wechsel-Gerüchte rund um seine Person und mögliche neue Konkurrenz auf seiner Position nicht kümmert, sich stattdessen voll und ganz auf seinen Job bei den Sachsen fokussiert, wo er sich in der neuen Champions-League-Saison unter anderem den FC Barcelona und Real Madrid wünscht. "Ich bin hier glücklich und möchte nicht weg", so der Spieler. Doch die Rasenballer haben mit Fisnik Asllani (23) von der TSG Hoffenheim bereits einen starken Goalgetter in den Startlöchern, der dem Brasilianer durchaus gefährlich werden kann. Der 23-Jährige reist nicht mit den Sinsheimern ins Trainingslager. Ein klares Indiz dafür, dass es mit den Roten Bullen nun schnell gehen kann. Wenn Romulo bleibt, könnte Conrad Harder auf der Abschussliste der Leipziger stehen. Einen von beiden wird es wohl treffen. Nationalspieler Nadiem Amiri hingegen, der ebenfalls mit RB in Verbindung gebracht wurde, verkündete seinen Verbleib in Mainz bei einem Fanabend. Bei Peter Gulacsi kann es möglicherweise noch in den nächsten Stunden eine Wechselentscheidung geben. Er soll bereits auf dem Weg nach Spanien zum Medizincheck sein. Dann wäre der Weg für Ørjan Nyland frei.

Conrad Harder (m.) wirkt bislang sehr engagiert im Trainingslager. Trotzdem könnte die Zeit des Dänen bei RB Leipzig vielleicht bald vorbei sein. © RB Leipzig

2. August, 17.35 Uhr: Panorama-Training beendet

Ende Gelände, die Rasenballer haben ihre milde Trainingseinheit nach dem Testspiel am Samstag, unter anderem bestehend aus Yoga und Zielübungen mit Ball, beendet. Die Regeneration wird wohl dementsprechend am Sonntagabend etwas kürzer ausfallen. Spaß hatten die Kicker aber allemal. Besonders Brajan Gruda hatte so gar keine Lust eine der Übungen zu verlieren, war mit Abstand der lauteste auf dem Feld. Die gute Laune im Camp ist ohne Frage da. So kann es aus RB-Sicht sicherlich weitergehen.

Eher entspannt verlief die öffentliche Trainingseinheit am Sonntagnachmittag. Im Laufe der Woche wird das sicherlich etwas anders aussehen. © Picture Point / Roger Petzsche

2. August, 16.31 Uhr: Erstes Training läuft

Mit leichter Verspätung haben die Rasenballer ihre Sonntagnachmittag-Einheit in Österreich begonnen. 80 Fans, die im Rahmen der Fanreise mitreisten und 170 weitere RB-Anhänger sind beim öffentlichen Training vor Ort dabei. Allzu lang wird der Spaß auf dem Rasen aber nicht gehen. Vielleicht auch gut so, denn wettertechnisch könnte es später ungemütlich werden.

250 Fans der Roten Bullen haben sich am Sonntag die öffentliche Trainingseinheit der Sachsen angeschaut. © Picture Point/Roger Petzsche

Die Rasenballer sind zur ersten öffentlichen Einheit des Trainingslagers auf dem Rasen. Das Panorama motiviert natürlich. © TAG24

2. August, 13.07 Uhr: Vollgepackter Tag mit erstem Training für RB Leipzig

Schöne Sonne in Saalfelden, einige Fans von RB Leipzig zogen am Sonntagvormittag durch die Stadt, um mit Blick auf das Bergpanorama ein Eis zu essen. Am Nachmittag um 16 Uhr werden wohl aber alle am Gut Brandlhof beim ersten Training der Sachsen dabei sein. Lohnt sich, da im Anschluss zunächst Marcel Schäfer bei einer Talkrunde Einblicke in aktuelle Themen rund um die Roten Bullen geben wird und danach die Fans bei einem Meet & Greet die Gelegenheit haben werden, ein paar Spieler persönlich kennenzulernen. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter hält. Am frühen Abend sind wie am Samstag auch Gewitter gemeldet.

RB Leipzig hat es sich am Gut Brandlhof inzwischen gemütlich gemacht. Am Nachmittag geht es zur ersten Trainingseinheit auf den Rasen. © RB Leipzig

2. August, 7.30 Uhr: Wechsel von Peter Gulacsi steht unmittelbar bevor

Die Rasenballer absolvieren am Sonntagnachmittag um 16 Uhr das erste öffentliche Training im Trainingslager in Saalfelden. Anschließend wird es eine Talkrunde mit Marcel Schäfer und ein Meet & Greet mit der Mannschaft für die mitgereisten Fans geben. Dort nicht dabei sein wird Peter Gulacsi, der den Weg nach Österreich gar nicht erst mit angetreten ist. Sein Wechsel zum FC Villarreal scheint nur noch Formsache zu sein. Eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro plus Bonuszahlungen stehen im Raum. Sollte nicht noch etwas Unerwartetes passieren, werden die Sachsen ihrem verdienten Spieler keine Steine in den Weg legen.

Tormann Peter Gulacsi, hier noch bei einem Training zuletzt am Cottaweg, ist gar nicht erst mit nach Österreich geflogen. Sein Wechsel könnte jetzt sehr schnell über die Bühne gehen. © Picture Point / Sven Sonntag

1. August, 20.57 Uhr: Anreisetag für RB Leipzig beendet

Der Samstag ist vorüber. Testspiel in Leipzig und anschließender Flug nach Salzburg, der Anreisetag war nicht ohne. Die Roten Bullen werden den Samstag nun in Salzburg ausklingen lassen. Am Sonntagnachmittag geht es dann mit einer öffentlichen Trainingseinheit auf dem Gelände des Gut Brandlhof in Saalfelden zur Sache. Die mitgereisten Fans dürfen sich also auf einen Auftritt des Teams freuen.

Mit guter Laune im Gepäck hat RB Leipzig den Anreise-Samstag beendet. © RB Leipzig

1. August, 20 Uhr: RB Leipzig in Salzburg gelandet

Nach einem langen Tag sind die Roten Bullen mittlerweile in Österreich angekommen. Nach einem kurzen Flug landete die Maschine in Salzburg. Mit dem Bus geht es nun weiter ins Mannschaftshotel.

Ungemütliches Wetter inzwischen auch in Österreich. © RB Leipzig

1. August, 16.19 Uhr: Yan Diomande nicht mit an Bord