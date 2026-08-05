RB Leipzigs Henrichs im TAG24-Interview über Demichelis, seinen Powernap-Wunsch und warum er bei einer Frage lachen musste

Saalfelden - "Ein Powernap täte auf jeden Fall gut", sagte RB Leipzigs Benjamin Henrichs (29) kurz nach dem Interview mit TAG24 am Montag. Ein Indiz dafür, dass Trainer Martin Demichelis (45) das Intensitäts-Niveau im Vergleich zum Sonntag deutlich angezogen hatte. Netterweise hat sich der 19-fache Nationalspieler Deutschlands trotzdem den Fragen gestellt, bevor es wieder auf den Platz zur zweiten Einheit des Tages ging.

RB Leipzigs Benjamin Henrichs (29) verbringt die Woche mit der Mannschaft im Trainingslager in Saalfelden in Österreich. © Picture Point/Roger Petzsche

"Es ist auf jeden Fall schon ein gutes Programm hier im Trainingslager, wir arbeiten sehr fokussiert. Generell die Vorbereitung ist sehr intensiv. Aber der Coach hat auch ein gutes Gespür dafür, wie wir Spieler ticken, weil er früher selbst Spieler war", so der 29-Jährige über "Micho".

Henrichs beschreibt den neuen Mann an der Seitenlinie der Sachsen als Menschen, mit dem man auch mal Späße machen kann, der aber eben viel fordert, wenn es auf den Platz geht. "Trotzdem strahlt er in den richtigen Momenten auch die notwendige Lockerheit aus, ist sehr nahbar. Ich finde, das ist ein echt guter Mix."

Es hat sich viel verändert bei den Rasenballern im Sommer. Etwas, was im Fußballgeschäft durchaus normal ist. Als Profi muss man sich darauf einstellen können. Mit Veränderung kennt sich Henrichs aber (leider) eh sehr gut aus. Ende 2024 riss er sich in der Allianz Arena gegen Bayern München ohne Gegnereinwirkung die Achillessehne.

Der Rechtsverteidiger verlor seinen Stammplatz, musste sich "über einen brutal schweren Weg" zurückkämpfen. Immerhin: Die Bilder von damals kann er inzwischen sehr gut ausblenden. "Sobald ich auf den Platz gehe, bin ich einfach wieder Fußballer. Ich bin fit, mir geht es gut. Die Spielsituation von damals hat es jetzt schon öfter wieder mal auf dem Platz gegeben und nichts ist kaputtgegangen."

Der Abwehrmann ist also bereit für den Konkurrenzkampf mit Ridle Baku (28) auf der rechten Seite der Messestädter. RB tanzt auf drei Hochzeiten, spielt neben Bundesliga und DFB-Pokal auch Champions League - da werden Einsatzzeiten in jedem Fall kommen. "Ich würde gern gegen Barcelona und Dani Olmo spielen wollen. Das sind so Freundschaften, die über den Fußball hinaus gehen. Das ist schon cool, wenn man dann gegeneinander spielt."