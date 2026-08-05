RB Leipzigs Henrichs im TAG24-Interview über Demichelis, seinen Powernap-Wunsch und warum er bei einer Frage lachen musste
Saalfelden - "Ein Powernap täte auf jeden Fall gut", sagte RB Leipzigs Benjamin Henrichs (29) kurz nach dem Interview mit TAG24 am Montag. Ein Indiz dafür, dass Trainer Martin Demichelis (45) das Intensitäts-Niveau im Vergleich zum Sonntag deutlich angezogen hatte. Netterweise hat sich der 19-fache Nationalspieler Deutschlands trotzdem den Fragen gestellt, bevor es wieder auf den Platz zur zweiten Einheit des Tages ging.
"Es ist auf jeden Fall schon ein gutes Programm hier im Trainingslager, wir arbeiten sehr fokussiert. Generell die Vorbereitung ist sehr intensiv. Aber der Coach hat auch ein gutes Gespür dafür, wie wir Spieler ticken, weil er früher selbst Spieler war", so der 29-Jährige über "Micho".
Henrichs beschreibt den neuen Mann an der Seitenlinie der Sachsen als Menschen, mit dem man auch mal Späße machen kann, der aber eben viel fordert, wenn es auf den Platz geht. "Trotzdem strahlt er in den richtigen Momenten auch die notwendige Lockerheit aus, ist sehr nahbar. Ich finde, das ist ein echt guter Mix."
Es hat sich viel verändert bei den Rasenballern im Sommer. Etwas, was im Fußballgeschäft durchaus normal ist. Als Profi muss man sich darauf einstellen können. Mit Veränderung kennt sich Henrichs aber (leider) eh sehr gut aus. Ende 2024 riss er sich in der Allianz Arena gegen Bayern München ohne Gegnereinwirkung die Achillessehne.
Der Rechtsverteidiger verlor seinen Stammplatz, musste sich "über einen brutal schweren Weg" zurückkämpfen. Immerhin: Die Bilder von damals kann er inzwischen sehr gut ausblenden. "Sobald ich auf den Platz gehe, bin ich einfach wieder Fußballer. Ich bin fit, mir geht es gut. Die Spielsituation von damals hat es jetzt schon öfter wieder mal auf dem Platz gegeben und nichts ist kaputtgegangen."
Der Abwehrmann ist also bereit für den Konkurrenzkampf mit Ridle Baku (28) auf der rechten Seite der Messestädter. RB tanzt auf drei Hochzeiten, spielt neben Bundesliga und DFB-Pokal auch Champions League - da werden Einsatzzeiten in jedem Fall kommen. "Ich würde gern gegen Barcelona und Dani Olmo spielen wollen. Das sind so Freundschaften, die über den Fußball hinaus gehen. Das ist schon cool, wenn man dann gegeneinander spielt."
RB Leipzigs Benjamin Henrichs supportet verschiedene Projekte
Cool beschreibt auch sehr gut, wie sich Henrichs abseits des Profigeschäfts gibt. Auf Youtube und Instagram berichtet der Rasenballer stetig über sein Leben. Teilt Urlaubserfahrungen, lässt sich in der Küche beim Kochen filmen und produziert Musik.
Oder wirbt für das Modelabel von Mannschaftskollege David Raum (28). "Ich bin der Meinung, dass man gute Dinge, die einem gefallen, immer supporten kann. Es gibt genug Neid, es gibt genug Hate auf der Welt. Wenn man da jemanden unterstützen kann, egal in welcher Art und Weise, dann ist das viel wert", so Henrichs.
Ein weiteres spannendes Projekt, das der 29-Jährige deshalb auch gern unterstützt, ist Fußballklub Delay Sports Berlin von Streamer-Kumpel Elias Nerlich (28), bei dem er zuletzt auch ein paar Tage im Urlaub verbracht hat.
Der RB-Kicker: "Ich finde stark, welche Projekte er auf die Beine stellt. Es gibt jetzt dadurch Plattformen für Jungs, die den Traum hatten, Profis zu werden, es aber leider nicht bis ganz nach oben geschafft haben. Und die spielen jetzt vor Tausenden von Zuschauern online. Das ist schon etwas, was Eli ausmacht: Dass er mit seiner Reichweite die Leute mitnimmt und vielen von ihnen mit diesen Projekten eben irgendwo doch noch ihren Traum erfüllt."
Ob sich der Leipziger aber selbst irgendwann vorstellen könnte, bei Delay seine Karriere ausklingen zu lassen, war noch nicht Thema. Henrichs: "Stabile Frage (lacht). Wir haben immer wieder sehr lange geredet, aber noch lange nicht über mein Karriereende."
Titelfoto: Picture Point/Roger Petzsche