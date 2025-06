Vielsagendes Interview: Wie ernst ist es zwischen RB Leipzig und Röhl?

Danny Röhl gilt schon länger als einer der Kandidaten für den Trainerjob bei RB Leipzig. Er selbst kann sich den Job wohl gut vorstellen.

Von Michi Heymann

Leipzig - Als gebürtiger Leipziger passte Marco Rose (48) quasi wie die Faust aufs Auge zu RB, was vermutlich auch ein Grund dafür war, dass die Vereinsführung trotz sportlicher Talfahrt (womöglich zu lange) am Trainer festgehalten hatte. Den Neuanfang wollten die Sachsen nun mit ausländischen Kandidaten wagen. Nachdem aber Cesc Fàbregas (38) und Jacob Neestrup (37) abgesagt haben, rückt eine Variante à la Rose 2.0 in den Fokus.

Danny Röhl (37) holte mit Sheffield Wednesday den 12. Platz in der zweithöchsten englischen Liga. Zu wenig für die Ambitionen von RB Leipzig? © IMAGO / Every Second Media Denn bei der Kandidaten-Schau für einen neuen Trainer fällt immer wieder der Name Danny Röhl (37). Der gebürtige Zwickauer hat sich trotz Engagement in England mit seiner Familie für einen Lebensmittelpunkt in Leipzig entschieden. "Meine zwei Jungs und meine Frau, die leben noch in Leipzig. Wir haben uns damals entschieden, die Homebase hier zu wählen, weil wir uns sehr wohlfühlen", sagte der 37-Jährige am Rande des "Kick den Krebs"-Benefizturniers gegenüber dem "MDR". Bei der Frage, ob er irgendwann wieder nach Deutschland kommen könnte, musste der frühere Kicker des FC Eilenburg immer wieder vielsagend grinsen. RB Leipzig Plant RB Leipzig eine spektakuläre Rückholaktion? Röhl: "Ich hab's schon zu dem ein oder anderen heute gesagt: Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Sommerpause, auch für mich. Es geht viel hin und her. Aber Fußball ist Fußball. Ich freu’ mich einfach, wenn es wieder losgeht mit der Sommervorbereitung, wo auch immer. Ich will da nicht so viel ins Detail gehen, aber es ist schon so, dass registriert wird, was ich in England gemacht habe." Auch von seinem früheren Arbeitgeber? Röhl war viele Jahre lang als Co-Trainer und Videoanalyst für die Roten Bullen unterwegs. Kennt den Verein, die Strukturen, die Menschen. Abwegig scheint eine Zusammenarbeit nicht.

