RB Leipzig: Drei Verlängerungen und ein neues Talent aus der 2. Liga?

Seinen im kommenden Sommer 2024 auslaufenden Kontrakt wollen sowohl er als auch der Klub nun ausdehnen. Laut Sky befinden sich die Parteien in "fortgeschrittenen Gesprächen", eine vorzeitige Verlängerung um zwei Jahre ist im Gespräch. Die Finalisierung des Vorhabens soll in der nun anstehenden Länderspielpause über die Bühne gehen.

Einer für die Roten Bullen? Schalkes erst 17-jähriges Talent Assan Ouédraogo (17). © Marcus Brandt/dpa

Neben dem Halten wichtiger Säulen sind die Leipziger Scouts selbstverständlich auch nonstop auf der Suche nach neuen, spannenden Talenten.

Eines von ihnen bringt ebenfalls Sky ins Rennen. Shootingstar Assan Ouédraogo (17) vom FC Schalke 04. Obwohl die Königsblauen in der 2. Bundesliga auf Abstiegs-Relegationsplatz 16 stehen, konnte sich der Teenager mit guten Leistungen ins Rampenlicht stellen, stand bei allen neun Ligaspielen auf dem Platz, traf am ersten Spieltag beim Hamburger SV (3:5) sogar.

An seinem 18. Geburtstag am 9. Mai 2024 wandelt sich sein Arbeitspapier von einem Förder- in einen Profivertrag um, wie der Pay-TV-Sender bestätigte. In diesem hat der deutsche U17-Nationalspieler eine Ausstiegsklausel verankert, die sich nach Faktoren wie Einsatzzeiten, erzielte Tore, Schalkes Ligazugehörigkeit oder auch dem interessierten Käufer staffelt. Die Ablöse soll sich dann auf 15 bis 20 Millionen Euro belaufen.

Bei der Leipziger Champions-League-Pleite gegen Manchester City (1:3) am vergangenen Mittwoch wurde bereits Ouédraogos Vater Alassane (43) in der Red Bull Arena gesichtet. Er arbeitet bei einer Berateragentur, die auch Kampl zu seinen Klienten zählt. Nicht unwahrscheinlich, dass mit Sportdirektor Rouven Schröder (47) nicht nur über die Vertragsverlängerung des Slowenen, sondern auch über Alassanes Sohn gesprochen wurde.

Neben RB sollen aber auch Bayern München, Bayer Leverkusen und Brighton Interesse zeigen. Im Sommer 2024 könnte der 17-Jährige ein neues Kapitel aufschlagen.