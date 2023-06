Der Kampf um RB Leipzigs Gvardiol-Ersatz wird konkreter!

Leipzig - Auch wenn noch nichts in Sack und Tüten ist: Manchester City und RB Leipzigs Starverteidiger Josko Gvardiol (21) sollen sich inzwischen mündlich auf einen Wechsel in diesem Sommer geeinigt haben. Zahlen die "Sky Blues" die geforderten 100 Millionen Euro, darf der Kroate gehen. Was im Umkehrschluss auch heißt, dass die Sachsen schnell Ersatz brauchen.