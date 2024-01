RB Leipzig: Forsberg-Nachfolger Elmas schon gegen Frankfurt dabei?

Castello Lukeba (21) war am Donnerstag wieder voll im Mannschaftstraining. Dagegen mussten Kevin Kampl (33) und Mohamed Simakan (23) mit Infekten nach wie vor pausieren. Das Duo wird sehr wahrscheinlich im Testspiel gegen den FC St. Gallen am Samstag (15 Uhr) nicht dabei sein können.

"Das ist heute mein dritter Tag, ich fühle mich gut, trainiere mit der Gruppe und spüre keinen Schmerz mehr im Oberschenkel. Ich denke, dass ich bereit bin", sagte der Mittelfeldspieler am Donnerstag im Trainingslager in La Manga . Leipzig empfängt Eintracht Frankfurt am 13. Januar (15.30 Uhr/Sky).

Trainer Marco Rose (47, r.) bereitet seine Spieler - darunter auch Neuzugang Elmas - derzeit im Trainingslager in La Manga auf den Re-Start der Bundesliga vor. © Picture Point

Der Nordmazedonier Elmas war Ende 2023 vom italienischen Meister SSC Neapel für etwa 25 Millionen Euro verpflichtet worden.

Im spanischen Camp konnte er aufgrund von Oberschenkelproblemen zunächst nicht das volle Trainingspensum absolvieren. Am Donnerstag bewältigte der 24-Jährige dann erstmals das volle Programm.

Elmas soll in Leipzig eine Schlüsselrolle zukommen. Der technisch versierte Nationalspieler wurde als Nachfolger von Führungsspieler Emil Forsberg (32) verpflichtet, den es zum Schwesterklub nach New York zog. In Neapel agierte Elmas zentraler als sein schwedischer Vorgänger in Leipzig, er wird sich also etwas umstellen müssen.

Unklar ist noch die Fitness von Elmas. In Neapel standen in dieser Spielzeit 16 Pflichtspiele in der Statistik, davon allerdings nur vier in der Startelf. Seit einem Kurzeinsatz am 8. Dezember hat Elmas verletzungsbedingt kein Spiel mehr absolviert.