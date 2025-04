RB Leipzig ganz heiß auf Bellingham!

Leipzig - Sein großer Bruder, Jude Bellingham (21) hat schon das Maximum an Erfolgen geholt. Nun möchte Jobe Bellingham (19) in die gleichen Fußstapfen treten. Könnte ein Wechsel zu RB Leipzig dabei helfen?

Real Madrid gewann letztes Jahr die Champions League. Mit dabei: Jude Bellingham (21, m). Sein kleiner Bruder Jobe (r.) möchte an die Erfolge anknüpfen. © JUSTIN TALLIS/AFP

Laut "Sky" sind die Sachsen durchaus heiß auf eine Verpflichtung! Schon vor Wochen machte das Gerücht die Runde.

Nach der Verpflichtung von Ezechiel Banzuzi (20) schien es so, als sei ein Bellingham-Deal vom Tisch.

Doch offenbar nicht! Das Interesse der Rasenballer ist demnach weiterhin groß, auch wenn das Preisschild des Spielers (aktuell beim AFC Sunderland) ziemlich hoch ist. Weil sein Vertrag noch bis 2028 läuft, wird über eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro bis 30 Millionen Euro gemunkelt.



Bellinghams Marktwert beläuft sich aktuell auf 22 Millionen Euro. Letztes Jahr war er für gerade einmal 1,75 Millionen Euro von Birmingham City gewechselt.

Wie bei vermutlich jedem Transfer wird wichtig sein, dass die Roten Bullen in der nächsten Spielzeit in der Champions League spielen. Und ob das klappt, könnte vermutlich erst am letzten Spieltag Mitte Mai klar sein. Planungssicherheit sieht anders aus.