Nicht nur Topspiel-Duell: RB Leipzig und der BVB kämpfen auch um ihn

Leipzig - Am Samstagabend duellieren sich RB Leipzig und Borussia Dortmund im Topspiel der Bundesliga in der Red Bull Arena (18.30 Uhr/Sky). Es ist vor allen Dingen der Kampf um die begehrten Champions-League-Plätze, der die Partie so interessant macht. Doch auch abseits des Platzes kämpfen die beiden Klubs auf Augenhöhe.