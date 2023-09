RB Leipzig gegen Bayern München im Liveticker: Spannung auf und neben dem Platz!

Leipzig - In den letzten Jahren war das Duell RB Leipzig gegen FC Bayern München ein Duell auf Augenhöhe. Anfang August fügten die Sachsen dem Rekordmeister sogar eine schmerzhafte 0:3-Niederlage im Supercup zu. Jetzt kommt es zum Aufeinandertreffen in der Bundesliga . TAG24 tickert für Euch live!

Dass das für die Leipziger zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt passiert, ist fast schon Nebensache. Überhaupt wird aber die Frage sein, wie sehr es die Kicker am Samstagabend tangieren wird, da Eberl in den letzten Monaten sowieso eher selten am Cottaweg war.

Sky-Experte Dietmar Hamann (50) hat die Sachsen für das konsequente Handeln beim Thema Max Eberl gelobt. "Wenn die Leipziger vor so einem Spiel einen solchen Schritt machen, finde ich es gut und richtig. Es zeigt der Mannschaft, dass, wenn man nicht richtig an Bord ist, muss man gehen", so der 50-Jährige am Samstag bei der Bundesliga-Vorberichterstattung.

Den möglichen Wechsel des Managers zum Rekordmeister sieht Hamann unterdessen kritisch. Besser sei es gewesen, eigene Leute, die das typische "Mia san Mia"-Gefühl mitbringen, erfolgreich zu integrieren.