RB Leipzig "einfach nicht gut genug": Und jetzt?

Bremen/Leipzig - Ein Sieg gegen Stuttgart könnte die letzte Chance für RB Leipzig sein, in der kommenden Saison international zu spielen. Nach dem 0:0 in Bremen wurde die Champions League - erstmals seit sieben Jahren - verfehlt. Die Mannschaft braucht einen Umbruch. Und der beginnt auf der Trainerposition.

Betretene Mienen und hängende Köpfe bei den Spielern von RB Leipzig nach dem 0:0 in Bremen. © Picture Point/Roger Petzsche

"Was wir uns vorwerfen können, dass wir so viele Möglichkeiten hatten, offensiv umzuschalten, wo wir mit ein paar sauberen Pässen und klareren Entscheidungen einhundertprozentige Chancen hätten herausspielen können", monierte Zsolt Löw (46) in seinem vorletzten Spiel als RB-Trainer.

"Es fehlt die gewisse Lockerheit, Präzession und Mut, Entscheidungen zu treffen, die ein bisschen riskant sind", so der Ungar, der noch nicht weiß, an wen er das Zepter übergeben wird.

Man wolle keine schnelle, sondern die richtige Entscheidung treffen, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (40) bei "Sky". Die heißesten Eisen sind laut dem Pay-TV-Sender weiterhin Oliver Glasner (50) und Cesc Fàbregas (38).

Bevor diese Personalie entschieden wird, werden potenzielle Kandidaten erst einmal abwarten, ob und wenn ja in welchem internationalen Wettbewerb die Sachsen nach der Sommerpause antreten.

Dass die Königsklasse verfehlt wurde, ist schon ein großer Rückschlag. "Wir waren einfach nicht genug", musste Peter Gulacsi (35) zugeben, der seinen Kasten zum 14. Mal sauberhielt und die Saison in dieser Statistik als Bester abschließen wird.