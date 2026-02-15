RB Leipzig gewarnt: Wolfsburgs Extra-Motivation wegen Abstiegs-Schlagzeile
Leipzig - Im Sport1-Doppelpass hatte Alfred Draxler (73) behauptet, dem VfL Wolfsburg weine im Falle eines Abstiegs "niemand eine Träne hinterher". Ein Satz, der RB Leipzigs kommendem Gegner am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) einen Extra-Schub gibt.
"Das ist noch spannender als Motivation für die Jungs", sagt VfL-Trainer Daniel Bauer (43). Dennoch findet er: "So was gehört sich nicht, damit sollen Schlagzeilen verkauft werden. Das war ein Schlag für alle, die mit uns mitleiden und mitfiebern."
Denn die Wolfsburger konnten nur einen Sieg aus den letzten sieben Partien einfahren, kassierten jüngst drei Pleiten hintereinander, spielten davor gegen Heidenheim nur 1:1.
Jetzt kommt RB! "Sie haben viele Stärken, aber wir haben auch Dinge gesehen, die wir für uns nutzen können", so Bauer über die Leipziger, die unter der Woche Körner bei der Pokalpleite in München (0:2) ließen.
Zudem müssen die Roten Bullen auch auf David Raum (27, 5. Gelbe) verzichten. Er wird höchstwahrscheinlich von Max Finkgräfe (21) ersetzt, der damit zu seinem ersten Startelfeinsatz seit seinem Wechsel im Sommer kommen würde.
"Er hat in dieser Saison wenig gespielt, was auch mit der Saison von David zu tun hat, die sehr, sehr gut ist", erklärt RB-Coach Ole Werner (37). Aber der Linksverteidiger genieße absolutes Vertrauen in der Mannschaft und sei in seiner Entwicklung voll im Plan. Nun folgt wohl der nächste Meilenstein.
Timo Werner wird am Sonntag offiziell bei RB Leipzig verabschiedet
Wolfsburg habe besonders auf Schlüsselpositionen sehr erfahrene Spieler wie Christian Eriksen (33) oder Maximilian Arnold (31), sei ballsicher im Zentrum, stellte Werner beim Studium der Niedersachsen fest.
Er wird verhindern wollen, was im November 2024 - damals noch unter Marco Rose - in der Red Bull Arena passierte, als RB krachend mit 1:5 gegen den VfL unterging.
Sonntag wird auch Timo Werner (29) offiziell verabschiedet, der zu den San Jose Earthquakes in die USA gewechselt ist. Namensvetter Ole: "Er hat sich gegenüber der Mannschaft nicht anmerken lassen, dass er mit der Situation unzufrieden ist. Im Gegenteil: Er hat seine Mitspieler unterstützt."
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa