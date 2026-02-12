Sky-Experte lässt aufhorchen: Ist das wirklich das Ziel von RB Leipzigs Xaver Schlager?

Leipzig - So richtig überraschend war es ja nicht, dass RB Leipzig vor ein paar Tagen verkündet hat, dass Xaver Schlager (28) den Klub im Sommer verlassen wird . Zu lange ging das Tauziehen um eine mögliche Vertragsverlängerung. Jetzt ist klar, dass der Österreicher noch einmal etwas Neues probieren möchte. Aber wohin geht es für den Nationalspieler?

RB Leipzigs Xaver Schlager (28, M.) am Mittwochabend gegen den FC Bayern München - im Duell gegen seine künftigen Mitspieler? © Picture Point / Roger Petzsche

"Sky"-Experte Lothar Matthäus (64) hat jedenfalls eine ganz klare Vermutung, die er sowohl in der "Sport Bild" als auch live beim Spiel der Sachsen gegen München am Mittwochabend im DFB-Pokal (0:2) äußerte. Schlager geht genau zu dem Klub, gegen die die Rasenballer aus dem Wettbewerb geflogen sind, dem FC Bayern.

"Schlager ist ein Mentalitätsspieler und sehr gut gegen den Ball. Er bringt was mit, das Kimmich, Pavlovic und Bischof nicht haben", so Matthäus.

Weil Leon Goretzka (31) den Rekordmeister im Sommer verlassen wird, wird praktischerweise auch ein Platz im Mittelfeld frei. Dort könnte sich Schlager dann gleich neben Landsmann Konrad Laimer (28) einordnen, der 2023 ebenfalls den Schritt von Leipzig nach München wagte und sich dort nach kurzen Startschwierigkeiten etabliert hat.

Für Leipzig wird der Schlager-Abschied in jedem Fall ein Verlust sein. Nicht nur sportlich, denn der österreichische Nationalspieler wechselt ablösefrei.

Trainer Ole Werner (37) zum Transfer zuletzt auf der Pressekonferenz: "Uns war klar, dass sich Xaver noch einmal mit dem Gedanken trägt, etwas Neues zu probieren. Ich finde das legitim, auch wenn wir es uns anders gewünscht haben, weil er hier schon ein wichtiger Teil der Mannschaft ist. Er hat jetzt für sich aber eine Entscheidung getroffen. Er will nach vier Jahren halt noch einmal was anderes sehen, eine neue Herausforderung wagen."