RB Leipzig gewinnt den DFB-Pokal! So läuft die Siegesfeier am Sonntag in der Messestadt ab

Berlin/Leipzig - Sie haben es wieder getan! Nach 2022 hat Fußballklub RB Leipzig auch in diesem Jahr den DFB-Pokal gewonnen! Am Ende musste sich Gegner Eintracht Frankfurt verdient mit 0:2 geschlagen geben. Nach dem Sieg ist bei den Sachsen nun Partystimmung angesagt.

Die Mannschaft in Feierlaune! RB Leipzig hat zum zweiten Mal in Folge den DFB-Pokal gewonnen. © Jan Woitas/dpa

Trainer Marco Rose (46) kündigte bereits live bei der ZDF-Übertragung an, in der Nacht seinen Alkoholverzicht größtenteils über Bord zu werfen. So wie ihm dürfte es vielen seiner Spieler wohl auch gegangen sein.

Hoffentlich ist der Kater nicht zu groß, denn für den heutigen Sonntag ist eine große Partysause in Leipzig geplant. Am Vormittag macht sich die Mannschaft von Berlin aus zurück auf den Weg nach Hause. Gegen 13 Uhr soll das Team am Neuen Rathaus ankommen, um sich ins Goldene Buch der Stadt Leipzig einzutragen.

"Ihr könnt unsere Pokalhelden also schon direkt am Burgplatz in Empfang nehmen", heißt es auf der Bullenwebsite.

Danach geht es aber erst so richtig los! Gegen 15.15 Uhr ziehen die Rasenballer vom Burgplatz aus auf dem rot-weißen Pokalsieger-Truck über den Dittrichring, Goerdelerring und die Jahnallee bis hin zur Festwiese.

Der Truck soll so langsam fahren, dass die Fans ihre Mannschaft locker zu Fuß begleiten und feiern können. Auf der Festwiese soll dann ab 16.15 Uhr so richtig abgerockt werden. Ein Ticket braucht es dafür nicht - jeder kann frei kommen.