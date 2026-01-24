RB Leipzig hat erst Probleme und zerlegt Heidenheim dann in neun Minuten!

Heidenheim - Lange Zeit war es ein ausgeglichenes Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und RB Leipzig am Samstagnachmittag . Das Kellerkind hatte durchaus Chancen zur Führung, während die Sachsen Probleme hatten. Doch innerhalb von neun Minuten machten die Gäste dann drei Treffer und zerstörten damit jegliche Punktträume der Gastgeber. Endstand: 3:0 (0:0).

Bis auf die ersten Minuten, wo RB Leipzig klar den Ton angab, war es ein ausgeglichenes Spiel gegen den 1. FC Heidenheim im ersten Durchgang. © Harry Langer/dpa

Die Rasenballer waren direkt auf Betriebstemperatur, schnürten die Heidenheimer sofort in der eigenen Hälfte ein. Nach vier Minuten hätte es auch schon klingeln können, doch Antonio Nusas Schuss von links klatschte nur an den linken Pfosten.

Eine Zeigerumdrehung später lag der Ball dann im Netz - aber David Raum stand vor dem Zuspiel auf den vermeintlichen Torschützen Christoph Baumgartner leicht im Abseits.

Nach der rasanten Anfangsphase beruhigte sich die Partie danach etwas. Bis zur 12. Minute jedenfalls, da hatten die Gastgeber die Riesenchance auf die Führung. Doch Arijon Ibrahimovic, frei vor Peter Gulacsi, schoss den Leipziger Schlussmann bei seinem Abschluss an.

In der Folge war es dann eine ausgeglichene Partie. Die favorisierten Gäste wirkten nicht mehr so griffig wie zu Beginn und die Männer von der Alm witterten durchaus die Chance, drei Zähler zu holen.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde gab es plötzlich Diskussionsbedarf. Heidenheims Benedikt Gimber kam nach unglücklicher Romulo-Annahme mit der Hand an den Ball. Der VAR schaltete sich ein, Elfmeter gab es aber nicht. Anscheinend konnte selbst nach Prüfung der Bilder nicht komplett gelöst werden, ob die Berührung innerhalb des Strafraums war (33.).