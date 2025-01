RB Leipzig mit noch mehr Power in der Offensive: Geht jetzt alles ganz schnell mit Okafor?

Leipzig - Transfergerüchte wollte RB Leipzigs Sportchef Marcel Schäfer (40) am Sonntag vor dem 4:2-Sieg gegen Werder Bremen nicht kommentieren. Als es um eine mögliche Verpflichtung von Noah Okafor (24) ging, konnte er sich ein Lächeln aber nicht verkneifen. Wohl aus gutem Grund.

Noah Okafor (24) soll am Montag in Leipzig landen und den Medizincheck absolvieren. © PIERO CRUCIATTI/AFP

Nach Informationen des Transfer-Gurus Fabrizio Romano (31) wird der Medizincheck des Schweizers, der unter Umständen schon am vergangenen Freitag hätte stattfinden können, am Montag in Leipzig nachgeholt.

Demnach soll im Laufe des Tages der Flieger aus Mailand bei den Sachsen landen. Gibt es nach den medizinischen Untersuchungen dann grünes Licht, könnte alles ganz schnell gehen.

Die Roten Bullen überweisen wohl eine Leihgebühr von einer Million Euro in die Serie A zum AC Mailand. Zudem wird natürlich das Gehalt des Offensivmanns übernommen.

Schlägt der ehemalige Kicker der Red Bulls Salzburg beim Bundesligisten ein, könnte zum Ende der Rückrunde eine Kaufklausel greifen. Dann haben die Rasenballer wohl die Möglichkeit, Okafor für etwas unter 30 Millionen Euro fest zu verpflichten.

In Italien hat er noch einen Vertrag bis 2028.