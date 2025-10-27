RB Leipzig mit Respekt vor Energie Cottbus! "Alles andere als eine einfache Aufgabe!"

Leipzig - Das wird schon fast sicher ein ganz heißer Tanz werden! Am Dienstagabend ist Bundesligist RB Leipzig im DFB-Pokal bei Energie Cottbus gefordert. Über 2000 Fans der Sachsen werden im LEAG Energie Stadion mit dabei sein. Die hitzige Atmosphäre im Rund ist bekannt.

RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) warnte am Montag vor dem kommenden Gegner aus Cottbus. © Picture Point / Gabor Krieg

Doch natürlich wissen die Rasenballer auch ohne die Rahmenbedingungen, dass das definitiv kein Selbstläufer wird.

"Es ist ein K.-o.-Spiel beim Tabellenführer der dritten Liga, das ist alles andere als eine einfache Aufgabe. Niemand unterschätzt den Gegner", so Coach Ole Werner (37) am Montagmorgen auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Trotzdem ist für die Roten Bullen nicht erst seit dem 6:0 gegen den FC Augsburg am Samstag klar, wie die Außenbetrachtung auf die Begegnung aussieht.

Werner: "Es ist natürlich ’ne klare Rollenverteilung, wir sind der klare Favorit. Aber natürlich wird der Underdog versuchen, sehr ungemütlich zu sein. Sie haben sich Stück für Stück weiterentwickelt in den letzten Jahren."

Cottbus geht ebenfalls mit viel Schwung in die Partie, gewann am Wochenende mit 4:3 gegen Havelse und ist durch den 1:1-Patzer des MSV Duisburg gegen Essen nun Primus in der 3. Liga.

"Leipzig wird dieses Spiel nicht einfach gewinnen. Das ist sicher. Da können die erzählen, was sie wollen. Das wird ein Kampf", richtete Kult-Trainer Claus-Dieter Wollitz (60) auf der Pressekonferenz deshalb schon eine Ansage Richtung Bundesligisten.