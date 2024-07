RB Leipzig muss schon wieder Strafe zahlen!

Beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt wurden mehrere Rauchtöpfe von den Fans der Sachsen gezündet. © Arne Dedert/dpa

Vor ein paar Tagen wurden die Rasenballer schon einmal verurteilt.

Dort betrug die Strafe sogar 12.000 Euro, weil eigene Anhänger in der zweiten Halbzeit beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt (2:2) mindestens acht Rauchtöpfe gezündet hatten und durch die verursachte starke Rauchentwicklung sogar eine technische Störung des Videowürfels verursacht wurde.

Dieser senkte sich ab und die Begegnung musste für acht Minuten unterbrochen werden.

RB-Coach Marco Rose (47) damals dazu: "Ein modernes Stadion funktioniert nun mal so. Und da muss ich wissen, was Sinn macht und was nicht. Viel Rauch macht wenig Sinn - also Rauch weglassen".

Immerhin durften in dem Fall sogar 4000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden.