Nach Rauswurf-Gerüchten: So geht es mit Ole Werner bei RB Leipzig weiter

Leipzig - RB Leipzig ist als Drittplatzierter in der Bundesliga momentan klar auf Champions-League-Kurs . Trotzdem wurden zuletzt Gerüchte laut , dass eine Weiterbeschäftigung von Trainer Ole Werner (37) keinesfalls sicher ist.

RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) soll auch in Zukunft die Roten Bullen coachen dürfen. © Jan Woitas/dpa

Gerade, weil der Coach auf internationaler Bühne noch keine Erfahrung hat, soll es bei den Roten Bullen Überlegungen gegeben haben, im Sommer einen Tausch vorzunehmen und in Richtung verfügbare Trainer wie Oliver Glasner (51) oder sogar Xabi Alonso (44) zu schielen.

Laut "Sky" sieht es aber eher ganz anders aus. Im Sommer wollen sich die Verantwortlichen beim Bundesligisten mit dem 37-Jährigen zusammensetzen, um über eine Vertragsverlängerung zu reden. Das Arbeitspapier des ehemaligen Trainers von Werder Bremen läuft 2027 aus.

Demnach sind alle Beteiligten mit der bisherigen Zusammenarbeit zufrieden. Das zu Beginn der Saison festgelegte Ziel, das internationale Geschäft wurde bereits erreicht. Am kommenden Samstag beim Topspiel gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky) kann die Königsklasse eingetütet werden.

Sowieso schwer vorstellbar, dass die Sachsen Werner entlassen hätten, obwohl eine klare Entwicklung im Klub erkennbar ist. Denn auch aus einer zu Beginn des Jahres kleinen Negativserie sind die Leipziger gestärkt zurückgekommen und feierten trotz einiger personeller Ausfälle zuletzt souveräne Siege gegen unter anderem Eintracht Frankfurt (3:1) und Union Berlin (3:1).