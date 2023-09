RB Leipzig schrammt an Blamage vorbei: "Komplett die Kontrolle verloren"

V.l.n.r.: So ganz zufrieden guckten Ilaix Moriba (20), Benjamin Sesko (20) und Benjamin Henrichs (26) © Uwe Anspach/dpa

Sechs Wechsel bot Rose in seiner Startelf auf. Nicht, weil er den Gegner unterschätzte. Weil er Dauerläufern eine Pause gönnte und Bankdrückern zu Einsatzzeit verhalf.

Die Ausrede, dass die Rotation ausschlaggebend für das Zitterspiel war, wollte Emil Forsberg (31) nicht gelten lassen.

"Nee, wir kennen uns seit Langem, wir haben tolle Spieler im Verein, jeder weiß, was zu tun ist", sagte der 1:0-Torschütze und 3:1-Vorlagengeber in der ARD-"Sportschau", die das Match im Free-TV zeigte.

Bereits nach 18 Minuten hatte es nach Treffern des Schweden und Benjamin Sesko (20) scheinbar komfortabel 2:0 gestanden. Ein trügerisches Ergebnis, wie später wieder einmal deutlich wurde. Wenige Minuten vor der Pause spielte Martin Angha (29) aus der eigenen Hälfte eine Zuckerflanke nach vorn, der am Mittwoch mehrfach unglücklich agierende Nicolas Seiwald (22) verlor das Body-Duell gegen Doppelpacker Ivan Prtajin (27), der Rückkehrer Peter Gulacsi (33) überlupfte und den Anschluss markierte.

In dieser Situation habe sein Team einmal in der Defensive nicht gut gestanden. "Dann passiert genau das, was du nicht brauchst an so einem Pokalabend: Du wachst das Stadion auf, lässt den Gegner wieder dran glauben", so Rose, dessen Jungs den Hessen vor allem im zweiten Durchgang "Futter gegeben" haben, "das sie auch angenommen haben".