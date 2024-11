RB Leipzig überrascht mit speziellem und limitiertem Sonder-Trikot!

Leipzig - Ho ho ho, auch bei RB Leipzig wird es jetzt weihnachtlich! Die Sachsen werden am Samstag beim Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) in einem ganz besonderen Trikot auflaufen!

Ziemlich stylisches Outfit: RB Leipzig veröffentlicht am Samstag das sogenannte "Jingle Jersey". © RB Leipzig

In Zusammenarbeit mit PUMA ist das sogenannte "Jingle Jersey" auf gerade einmal 2009 Stück (in Anlehnung an das Gründungsjahr des Vereins) limitiert.

Und das in rot getauchte Outfit hat eine ganz spannende Besonderheit. "Das Jingle Jersey ist das erste Trikot in der Geschichte des Sports, das vollständig aus hochwertigem, rotem Samt gefertigt wurde – ein echtes Novum in der Welt des Sports und ein wahres Highlight im Kleiderschrank", heißt es in der Pressemeldung des Klubs.

Die Roten Bullen werden aber am Samstag aufgrund des Wetters natürlich nicht in Samt antreten.

Wer eines der sicher ziemlich begehrten Teile haben will, muss schnell sein.

Ab Samstag, dem 30. November 2024 um 10 Uhr wird es in der streng limitierten Auflage in den RBL Stores in Leipzig (Petersbogen, Stadionvorplatz), online im Red-Bull-Shop sowie bei exklusiven Retailern wie Overkill, Orange Jungle und BSTN erhältlich sein.

Es wird in einer hochwertigen Metall-Box im Sonderformat geliefert, deren Inlay herausnehmbar ist, sodass die Box anschließend zum Beispiel als Keksdose genutzt werden kann. Jede Box ist individuell nummeriert und entspricht der Limitierungsnummer des jeweiligen Trikots, was den Sammlerwert zusätzlich steigert. Preis für das Gesamtpaket: 139,95 Euro! Erhältlich ist das Trikot in den Größen S bis 3XL.