Xavi bei RB Leipzig raus! Wer den Superstar jetzt ersetzen soll

"Es war für mich ganz wichtig, die Jungs in die wohlverdienten freien Tage zu schicken und sie mental darauf vorzubereiten, dass es eine richtig große Aufgabe wird und wir eine gute Woche brauchen - die haben wir bis jetzt gehabt", sagte Löw am Karfreitag über Holstein Kiel , das am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der Gegner sein wird.

Xavi Simons fehlt zwei Tage vor seinem 22. Geburtstag gesperrt. © Picture Point/Roger Petzsche

Während Orban wieder im Kader stehen wird, steigt der ebenfalls unter muskulären Beschwerden leidende David Raum (26) erst kommende Woche voll ins Mannschaftstraining ein und ist ebenso wie Assan Ouedraogo (18) ein Thema fürs Frankfurt-Match am 26. April.

Verzichten muss Löw auch auf Xavi Simons, der sich beim 3:2-Sieg in Wolfsburg die fünfte Gelbe Karte abgeholt hatte. Ihn wird Christoph Baumgartner (25) ersetzen. "Ich bin 100 Prozent sicher, dass er ein gutes Spiel machen wird", so der Coach.

Übrigens: Die Partie am Samstagnachmittag soll den "Wings for Life World Run" am 4. Mai populärer machen, dessen Anmeldegebühren in die Rückenmarksforschung fließen. Alle Infos dazu auf der Homepage.