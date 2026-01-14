 509

RB Leipzig zerschlägt Freiburger Punktträume in nur drei Minuten!

RB Leipzig hat das Bundesliga-Heimspiel am Mittwochabend gegen den SC Freiburg gewonnen.

Von Michi Heymann

Leipzig - Manchmal reichen drei Minuten, um eine durchwachsene Halbzeit wieder wettzumachen. RB Leipzig hat sich durch einen Doppelschlag im zweiten Durchgang vor 30.902 Zuschauern in der Red Bull mit 2:0 (0:0) gegen den SC Freiburg durchgesetzt. Nach zuletzt zwei Niederlagen sind die Sachsen damit vor dem Spiel am Samstag gegen den FC Bayern München wieder in der Erfolgsspur.

Sieht hier vielleicht anders aus, aber wirklich viel passierte im ersten Durchgang zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg wirklich nicht.
Sieht hier vielleicht anders aus, aber wirklich viel passierte im ersten Durchgang zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg wirklich nicht.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die Rasenballer taten sich richtig schwer damit, in die Partie zu kommen. Freiburg agierte mutig, störte die Gastgeber früh in der eigenen Hälfte.

Erst nach einer Viertelstunde agierten die Roten Bullen etwas entschlossener. Trotzdem war es zugegebenermaßen kein allzu ansehnlicher Kick, da sich die Teams nun oftmals schon im Mittelfeld egalisierten.

Bezeichnend: der erste Abschluss des Spiels nach 22 Minuten. Ein harmloser Kopfball von Maximilian Eggestein direkt in die Arme von Peter Gulacsi.

Jetzt geht wohl alles ganz schnell: RB Leipzig wird Timo Werner doch noch los
RB Leipzig Jetzt geht wohl alles ganz schnell: RB Leipzig wird Timo Werner doch noch los

Zum ersten Mal richtig gefährlich wurde es erst in der 31. Minute. Nicolas Seiwald kam im Freiburger Strafraum aus aussichtsreicher Position zum Abschluss. Doch sein Versuch, die Kugel links unten ins Eck zu befördern, wurde von Keeper Noah Atubolu vereitelt.

Der Österreicher im Trikot der Rasenballer war es auch, der es nach 40 Zeigerumdrehungen aus der Drehung abzog - doch wieder geklärt vom Schlussmann der Gäste. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Nach guter Anfangsphase der Gäste verflachte die Partie mehr und mehr. Viele Szenen fanden im Mittelfeld statt.
Nach guter Anfangsphase der Gäste verflachte die Partie mehr und mehr. Viele Szenen fanden im Mittelfeld statt.  © Picture Point / Roger Petzsche

RB Leipzig per Doppelschlag ins Glück

Plötzlich wird ausgelassen gefeiert! Nach einer mauen ersten Halbzeit schlug RB Leipzig nach Wiederanpfiff per Doppelschlag zu.
Plötzlich wird ausgelassen gefeiert! Nach einer mauen ersten Halbzeit schlug RB Leipzig nach Wiederanpfiff per Doppelschlag zu.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die Breisgauer erwischten auch den besseren Start in den zweiten Durchgang. Doch dieses Mal wollten sich die Leipziger nicht so schnell wieder hinten hineindrängen lassen. Stattdessen fanden die Sachsen Lücken - und das zahlte sich aus.

David Raum holte an der linken Strafraumkante einen Freistoß raus, den er dann selbst auch ausführte. Willi Orban stieg unmittelbar vor dem Kasten am höchsten und köpfte zum 1:0 ins Netz (53.).

Jetzt hatten die Rasenballer Blut geleckt! Nur drei Minuten später klingelte es wieder im Freiburger Kasten. Nach einer Ecke wurde ein Kopfball von Christoph Baumgartner zunächst noch abgewehrt. Der Kopfball von Romulo im Anschluss war aber unhaltbar - 2:0!

Bekommt Freiburg RB Leipzigs komplette Offensiv-Wucht ab?
RB Leipzig Bekommt Freiburg RB Leipzigs komplette Offensiv-Wucht ab?

Danach wurde RB-Trainer Ole Werner auch noch richtig fies, brachte Antonio Nusa und Yan Diomande, die sich sofort ins Mannschaftsgefüge einfügten. Jetzt ging es oft mit ziemlich viel Dampf nach vorn. Baumgartner traf nach 66 Minuten den rechten Pfosten, Nusa legte das Rund vier Zeigerumdrehungen später nach einer tollen Einzelaktion knapp über den Querbalken.

Allen voran eben der Norweger sprühten die Hausherren jetzt vor Spielfreude. Die Gäste hätten sich absolut nicht beschweren können, wenn sie noch drei Dinger bekommen hätten. Letztendlich blieb es aber beim 2:0.

Die beiden Treffer reichten dann auch für die Roten Bullen, um als Sieger vom Platz zu gehen.
Die beiden Treffer reichten dann auch für die Roten Bullen, um als Sieger vom Platz zu gehen.  © Picture Point / Roger Petzsche

Statistik zum Spiel RB Leipzig gegen den SC Freiburg

17. Spieltag

RB Leipzig - SC Freiburg 2:0 (0:0)

RB Leipzig: Gulácsi - Baku, W. Orban, Lukeba (88. Banzuzi), Raum - Seiwald - Schlager, Baumgartner (88. Bitshiabu) - Gomis (60. Diomande), Romulo (74. Harder), Ouédraogo (60. Nusa)

SC Freiburg: Atubolu - Kübler, Ogbus, A. Jung, Günter (85. Makengo) - M. Eggestein, Osterhage (85. Scherhant) - Treu (65. Beste), Y. Suzuki (55. Grifo), Manzambi - Höler (65. Matanovic)

Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen im Allgäu)

Zuschauer: 30.902

Tore: 1:0 W. Orban (53.), 2:0 Romulo (56.)

Gelbe Karten: - / Y. Suzuki (1), Treu (2), Beste (3), M. Eggestein (3)

Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche

Mehr zum Thema RB Leipzig: