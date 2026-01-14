RB Leipzig zerschlägt Freiburger Punktträume in nur drei Minuten!

Leipzig - Manchmal reichen drei Minuten, um eine durchwachsene Halbzeit wieder wettzumachen. RB Leipzig hat sich durch einen Doppelschlag im zweiten Durchgang vor 30.902 Zuschauern in der Red Bull mit 2:0 (0:0) gegen den SC Freiburg durchgesetzt. Nach zuletzt zwei Niederlagen sind die Sachsen damit vor dem Spiel am Samstag gegen den FC Bayern München wieder in der Erfolgsspur.

Sieht hier vielleicht anders aus, aber wirklich viel passierte im ersten Durchgang zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg wirklich nicht. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die Rasenballer taten sich richtig schwer damit, in die Partie zu kommen. Freiburg agierte mutig, störte die Gastgeber früh in der eigenen Hälfte.

Erst nach einer Viertelstunde agierten die Roten Bullen etwas entschlossener. Trotzdem war es zugegebenermaßen kein allzu ansehnlicher Kick, da sich die Teams nun oftmals schon im Mittelfeld egalisierten.

Bezeichnend: der erste Abschluss des Spiels nach 22 Minuten. Ein harmloser Kopfball von Maximilian Eggestein direkt in die Arme von Peter Gulacsi.

Zum ersten Mal richtig gefährlich wurde es erst in der 31. Minute. Nicolas Seiwald kam im Freiburger Strafraum aus aussichtsreicher Position zum Abschluss. Doch sein Versuch, die Kugel links unten ins Eck zu befördern, wurde von Keeper Noah Atubolu vereitelt.

Der Österreicher im Trikot der Rasenballer war es auch, der es nach 40 Zeigerumdrehungen aus der Drehung abzog - doch wieder geklärt vom Schlussmann der Gäste. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.