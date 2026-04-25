RB Leipzigs Diomande wird gejagt: Ist das die "Er bleibt"-Ansage?

Leipzig - Für einen eigenen Treffer hat es am Freitagabend beim 3:1 über Union Berlin zwar nicht gereicht. Trotzdem lieferte RB Leipzigs Überflieger Yan Diomande (19) wieder eine überzeugende Leistung ab, glänzte unter anderem durch die Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:0. Solche Dinge lassen einen langfristigen Verbleib bei den Sachsen natürlich unwahrscheinlicher erscheinen.

Yan Diomande (19) ist der Überflieger bei RB Leipzig in dieser Saison. Geht er im Sommer wieder? © Picture Point / Roger Petzsche

Mehrere europäische Schwergewichte, darunter Liverpool und Paris Saint-Germain, sollen sich schon konkret nach dem Ivorer erkundigt haben. Unter 100 Millionen Euro wären die Roten Bullen sicherlich nicht gesprächsbereit.

Doch auch das scheint für die reichen Vereine keine Hürde zu sein.

Verlässt Diomande die Rasenballer im Sommer nach nur einer Saison schon wieder? Geht es nach Aufsichtsrat-Boss Oliver Mintzlaff (50), bleibt der 19-Jährige definitiv länger.

"Wenn ich Geschäftsführer Sport wäre, würde ich diesen jungen Spieler, der ja noch nicht mal eine komplette Saison bei uns ist, nicht verkaufen. Egal, welcher Preis da aufgerufen wird. Ich glaube, dass er ein Spieler ist, der sich noch weiterentwickeln kann, weil er natürlich auch noch sehr jung ist. Und auch sicherlich noch teurer werden kann", so die klare Ansage bei "Sky".

Dabei ist natürlich auch zu sagen, dass sich Leipzig nicht als Ausbildungsklub sieht, sondern langfristig auch mal wieder die ganz Großen des Fußballs angreifen will. Mintzlaff: "Wir waren vor einigen Jahren mal auf Platz sieben in der UEFA-Fünfjahreswertung. Da sind wir in den letzten drei Jahren deutlich heruntergerutscht. Aber das Ziel ist es natürlich, mal wieder dahin zurückzukommen, wo wir waren. Wir standen mal im Halbfinale der Champions League."

Mit einem Diomande in den eigenen Reihen scheint es deutlich wahrscheinlicher, auch mal wieder dahin zu kommen.