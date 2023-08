RB Leipzigs Kampl dämpft Erwartungen vor Supercup gegen Bayern: "Noch nicht bei 100 Prozent!"

Leipzig - Am kommenden Samstag (20.45 Uhr/Sky und Sat.1) geht es für RB Leipzig und den FC Bayern München zum ersten Mal in der neuen Saison so richtig zur Sache. Beim Supercup in der Allianz Arena geht es um einen Titel. Doch gerade bei den Sachsen ist die Frage, wie weit sie nach den großen Veränderungen schon sind.