RB Leipzigs nächstes heißes Duell in Freiburg: Rose macht SC zum "Underdog"

RB-Cheftrainer Marco Rose (46) blickt trotz des gewonnenen Pokal-Halbfinales gegen den SC Freiburg mit Respekt auf die Partie am Samstag. © Picture Point/Roger Petzsche

Zuletzt gab es drei Niederlagen in den vergangenen vier Auswärtsspielen der Sachsen. Cheftrainer Marco Rose (46) warnte daher: "Es stehen sich am Samstag zwar die gleichen Mannschaften gegenüber wie am Dienstag, dennoch wird es ein anderes Spiel. Wir müssen wieder von Minute eins mit der richtigen Haltung und mit maximaler Aufmerksamkeit die schwierige Aufgabe in Freiburg angehen."

Zwar gewann der SC Freiburg in dieser Spielzeit nur ein Spiel von bislang sechs gegen die Top 5 der Tabelle, doch nach der Demütigung im Pokal wird der Sportclub "in seiner Underdog-Rolle Kräfte freisetzen", vermutet Rose. Er will im Kampf um die Champions League erneut über Kampf und Tempo kommen.

"Wir bleiben sehr bei uns, wissen, was Freiburg imstande ist zu leisten. Wir versuchen zu liefern, alle zusammen, da müssen wir noch mal alles raushauen an Energie, was in uns drinsteckt", meinte Rose vor dem Samstagsspiel (15.30 Uhr/Sky), in dem für ihn "Kleinigkeiten über Spielverläufe" entscheidend sind.

Offen ist derzeit nur der Einsatz von Kevin Kampl (32, muskuläre Probleme). Sollte der Routinier erneut ausfallen, wäre sogar Xaver Schlager (25) eine Alternative im Kader. Der österreichische Nationalspieler ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.