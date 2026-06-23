RB Leipzigs neuer Trainer und die ersten großen Entscheidungen

Leipzig - Seit Montagabend ist es offiziell: Martin Demichelis (45) ist neuer Cheftrainer bei RB Leipzig . Der frühere Spieler des FC Bayern München hat für zwei Jahre unterschrieben und soll die Sachsen besonders international wieder auf Kurs bringen. Logisch, dass er sich dafür jetzt möglichst schnell mit dem Kader auseinandersetzen muss.

Martin Demichelis (45) ist seit Montagabend offiziell neuer Cheftrainer von RB Leipzig. © Julio Cesar AGUILAR / AFP

Denn bevor es Mitte Juli so richtig mit der Vorbereitung auf die neue Saison losgeht, müssen gemeinsam mit Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41), der die Demichelis-Verpflichtung einen "Gewinn" nannte, erste Entscheidungen getroffen werden.

Eine davon: Bleibt Überflieger Yan Diomande (19) noch mindestens ein weiteres Jahr bei den Rasenballern? Die Leipziger schmetterten zuletzt eine Offerte von insgesamt 100 Millionen Euro aus Liverpool selbstbewusst ab. Die Engländer sollen wohl aber bereits das nächste Angebot schnüren. Auch Paris Saint-Germain beobachtet die Situation.

Je nachdem, wie stark Diomande mit der Elfenbeinküste noch bei der Weltmeisterschaft performt, könnte da noch einiges passieren.

Die Zügel haben aber die Roten Bullen aufgrund des Arbeitspapiers ohne Ausstiegsklausel in der Hand.

Nur bei einer noch unverschämteren Summe würde man wohl auch am Cottaweg über einen Deal nachdenken - außer eben, Demichelis legt direkt sein Veto ein und sieht in Diomande einen Kernbaustein für die kommende Spielzeit, was wohl der Fall sein dürfte.