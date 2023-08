RB Leipzig präsentiert Champions-League-Trikot: So anders sieht es in dieser Saison aus

Unter dem Motto "Free your creativity" hat man Fußball und Kunst hier miteinander vereinen wollen. Die Gemeinsamkeiten beider habe man hervorheben wollen. "Unsere Mannschaft befreit ihre Kreativität und Magie auf dem Platz und entfacht damit zukünftig vielleicht auch eure Ideen."

Das Besondere am Design: Das Muster aus hellblauen und dunkleren Elementen wurde von der bekannten Kunstrichtung "Neue Leipziger Schule" inspiriert. An den Ärmeln findet sich hingegen das typische Rot des Klubs wieder.

Wie der Klub ankündigte, werde das Trikot erstmals am Sonntag im Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin präsentiert, sonst aber hauptsächlich in der Königsklasse getragen.

Mit einem ganz anderen Blau als zuletzt besticht das neue Jersey, das die RB-Fans ab sofort in den Shops im Petersbogen und auf dem Stadionvorplatz sowie online kaufen können.

Christoph Baumgartner (24, l.) und Xavi Simons (20) stellen die neuen Jerseys für ihren Klub vor. © Bildmontage: RB Leipzig

Auch die neuen Trikots stehen wieder für Funktonalität und vor allem Nachhaltigkeit. Das Ziel sei es, Müll zu reduzieren und so die Umweltbelastung zu verringern. Der Großteil der Nike-Fußballbekleidung wird demnach aus 100 Prozent recyceltem Polyester hergestellt.

Dieses Material besteht im Grunde aus Plastikflaschen, die sonst in der Umwelt landen würden. Im Gegensatz zu herkömmlichem Polyester reduziere recycelter Polyester die CO₂-Emissionen um bis zu 30 Prozent, so RB.

Deshalb setzt Nike Football "bei den neuesten Kollektionen auf bahnbrechende Innovationen und nachhaltiges Design, das den Athletinnen und Athleten hilft, ihre beste Leistung zu erreichen".

Jetzt muss RB am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) nur noch unter Beweis stellen und in der Alten Försterei in Berlin gewinnen.