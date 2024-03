14.03.2024 11:58 RB Leipzigs Rose gibt Fehler zu: "Auch ich bin lernfähig!"

Am Freitagabend tritt RB Leipzig in der Bundesliga beim 1. FC Köln an. Personell sieht es sehr gut aus bei den Sachsen.

Von Michi Heymann

Leipzig - Noch ist nicht bekannt, welche Spieler von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) für die kommenden Länderspiele nominiert werden. Auch RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) gab dieses Mal keinen flüchtigen Einblick, obwohl er natürlich Bescheid weiß. Noch einmal wollte RB Leipzigs Trainer Marco Rose (47) nicht vorzeitig verraten, wer für die Nationalelf nominiert wird. © Picture Point / Roger Petzsche "Ich habe Signale vernommen – aber die behalte ich dieses Mal für mich. Das ist die Bitte des DFB", so der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim 1. FC Köln. Was er meint: Im November hatte der 47-Jährige noch vor der offiziellen Mitteilung verraten, dass David Raum (25) für Robin Gosens (29) nachnominiert wird. Das hat dem DFB offenbar nicht so gut gefallen. Rose: "Ja, auch ich bin lernfähig. Und wenn es die Bitte vom DFB gibt, dann komm' ich dem gerne nach." Laut dem Leipziger soll es am Nachmittag eine Pressekonferenz geben, bei der die Namen verkündet werden sollen. Dass der formstarke Benjamin Henrichs (27) und eben Raum dabei sein werden, scheint nicht unwahrscheinlich zu sein. Lukas Klostermann (27) ist aktuell noch verletzt und steht nicht zur Verfügung. RB Leipzig gegen den 1. FC Köln personell sehr gut aufgestellt Eljif Elmas (24) ist nach seinem Ausfall gegen Darmstadt 98 wieder fit und könnte auch gegen den 1. FC Köln wieder eine Option sein. © Picture Point / Roger Petzsche Für das Bundesliga-Spiel gegen die Geißböcke am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) haben die Rasenballer personell jedenfalls keine Probleme. Bis auf Klostermann sind alle Mann an Bord – Rose hat also frei Wahl. Auch Eljif Elmas (24), der beim 2:0 gegen Darmstadt 98 bereits in der Halbzeit wegen Kopf- und Magenbeschwerden vom Platz musste, könnte wieder eine Option sein. Sein Trainer: "Er hat normal trainiert, ist ordentlich drauf, alles gut." Da Raum und auch Loïs Openda (24) bereits vier Gelbe Karten in dieser Saison gesehen haben, ist auf diesen Positionen möglicherweise etwas Vorsicht geboten. Alternativen gibt es aber genug. Elmas könnte beispielsweise auch in vorderster Front agieren. Rose sehr glücklich: "Der Konkurrenzkampf ist groß!" Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Bayer 04 Leverkusen 25 63:16 67 2 FC Bayern München 25 73:29 57 3 VfB Stuttgart 25 57:31 53 4 Borussia Dortmund 25 50:31 47 5 RB Leipzig 25 55:31 46 6 Eintracht Frankfurt 25 41:32 40 7 TSG 1899 Hoffenheim 25 44:47 33 8 SC Freiburg 25 34:45 33 9 FC Augsburg 25 40:41 32 10 SV Werder Bremen 25 34:39 30 11 1. FC Heidenheim 1846 25 34:43 28 12 Borussia Mönchengladbach 25 45:49 27 13 VfL Wolfsburg 25 30:41 25 14 1. FC Union Berlin 25 23:41 25 15 VfL Bochum 1848 25 30:52 25 16 1. FC Köln 25 19:42 18 17 1. FSV Mainz 05 25 20:46 16 18 SV Darmstadt 98 25 24:60 13 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

