Rose vor Leipzigs Champions-League-Duell gegen Mailand: "Keinem macht das Spaß gerade"

Mailand - Die Reporterfrage am Montag auf der Pressekonferenz, wie RB Leipzigs Trainer Marco Rose (48) sich nach den vergangenen Tagen fühle, erübrigte sich eigentlich bei einem Blick in sein Gesicht. Die gewohnte Lockerheit, die schon nach dem 3:4 in Hoffenheim komplett verschwunden war, zeigte sich auch einem Tag vor dem so wichtigen Spiel bei Inter Mailand nicht mehr.