Rose-Aus bei RB Leipzig? "Glaube nicht, dass er die Winterpause überlebt"

Leipzig - "Stürmische Zeiten" bei RB Leipzig ! Spätestens nach dem 3:4 bei der TSG Hoffenheim am Samstag herrscht Alarmstufe Rot beim Bundesligisten . Sportchef Marcel Schäfer (40) betonte mehrfach , dass jetzt der Zusammenhalt großgeschrieben werden muss. Trainer Marco Rose (48) eingeschlossen. Doch wie viele Rückschläge darf es noch geben?

RB Leipzigs Marco Rose (48) nach der Pleite in Hoffenheim. "Resignativ", wie es Moderator Thomas Wagner (53) analysierte? © Picture Point/Roger Petzsche

Eine Niederlage am Dienstag in der Champions League bei den formstarken Kickern von Inter Mailand und ein Weiterkommen in der Königsklasse wird immer schwieriger.

In den nächsten Wochen stehen danach weitere richtig schwere Brocken auf dem Programm. Unter anderem zweimal Eintracht Frankfurt und das Auswärtsspiel beim FC Bayern München.

Klingt heftig. Grund genug für den ehemaligen Spieler Markus Babbel (52), eine düstere Prognose auszusprechen.

"Ich hoffe sehr, dass er die Winterpause überlebt, was ich aber nicht glaube", so der Fußball-Experte am Sonntag beim "Doppelpass".

"Er passt für mich perfekt zu Leipzig, er ist ein großartiger Trainer", so Babbel weiter. Doch die Anzeichen für eine Trennung seien ziemlich deutlich.

Moderator Thomas Wagner (53) schloss sich der Meinung an, sagte: "Wenn du als Trainer selber sagst, wir haben nicht nur ein Ergebnis-, sondern auch ein Leistungsproblem - das sind keine guten Anzeichen. Für mich wirkt Marco Rose fast schon ein bisschen resignativ."