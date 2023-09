RB Leipzigs Simons Dosenöffner gegen Union: Wenn Paris anruft, am besten nicht rangehen!

Berlin/Leipzig - Dieser Junge macht richtig Spaß! Xavi Simons (20) spielt bei RB Leipzig auf, als würde er schon ewig bei den Sachsen spielen. Locker flockig wirbelt er durch die gegnerischen Abwehrreihen und trifft auch teils wunderschön in den Kasten, wie es beim zwischenzeitlichen 1:0 beim Sieg am Sonntagabend beim 1. FC Union Berlin ( 3:0 ) der Fall war.

Simons: "Ich genieße jeden Moment, wir haben eine sehr gute Mannschaft und einen sehr guten Coach. Es sind erst drei Spiele in der Bundesliga, es ist ein langer Weg."

Doch gerade Simons war immer wieder ein Blickfang. Der Niederländer agierte extrem schnell, gab auch mal per Hacke an seine Mitspieler weiter und versprühte eine unfassbare Leichtigkeit.

Sein sehenswerter Strahl in den rechten Knick in der 51. Minute war der Dosenöffner für die Roten Bullen, die nach einer eher zahmen ersten Halbzeit im zweiten Durchgang richtig aufdrehten.

"Nach dem Training üben wir mit ein paar Jungs solche Torschüsse wie bei meinem Tor. Ich habe getroffen, das ist es, wofür ich arbeite", so der 20-Jährige nach der Partie.

Die Rasenballer legten laut Coach Marco Rose (46) an der Alten Försterei einen "erwachsenen" Auftritt hin und haben am Ende verdient gewonnen. © Andreas Gora/dpa

Ein langer, und vielleicht aussichtsloser Weg wird es auch werden, "Xavi", wie er genannt werden möchte, langfristig in Leipzig zu halten.

Der Angreifer ist nur eine Saison von Paris Saint-Germain ausgeliehen. Zwar haben die Klubs vereinbart, nach der Saison zu sprechen. Bei der aktuellen Form wollen die Franzosen ihren Goalgetter aber mit Sicherheit wiederhaben.

Da würde man Sportchef Max Eberl (49) am liebsten empfehlen, nicht an den Telefonhörer zu gehen, den Simons nach jedem Treffer in seinen Torjubel einbaut.

Solange der Spieler in Leipzig ist, sollten es die Rasenballer genießen, neben Dani Olmo (25) einen weiteren offensiven Zauberer in den eigenen Reihen zu haben.

Trainer Marco Rose (46) war jedenfalls zufrieden: "Es war wichtig, in Führung zu gehen, weil Union es versteht, enge Spiele mit einer Aktion für sich zu entscheiden. Dann waren es auch wirklich schöne Tore. Es war eine seriöse, erwachsene Leistung."