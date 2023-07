RB Leipzigs spannende Kaderplanung: Marco Rose "weiß mehr als ihr"

Die Neuzugänge Fabio Carvalho (20, FC Liverpool), Benjamin Sesko (20, RB Salzburg) und Leopold Zingerle (29, SC Paderborn) waren am Montag dabei. Sie überzeugten den Trainer ebenso wie der zuletzt an die TSG Hoffenheim verliehene Angelino (26).

Allerdings standen dem Trainer am Montag nur 14 Feldspieler zur Verfügung, darunter neun nicht zum Kader zählende Nachwuchsakteure. Der Großteil des Teams stößt erst in einer Woche zur Mannschaft.

Trainer Marco Rose (46, M.) weiß, wie sein Kader der kommenden Saison aussehen wird. © RB Leipzig/motivio

Nach den Abgängen von Konrad Laimer (25, Bayern München), Christopher Nkunku (25, FC Chelsea) und Dominik Szoboszlai (22, FC Liverpool) dürften weitere Wechsel folgen.

So ist sich Josko Gvardiol (21) bereits mit Champions-League-Sieger Manchester City einig. Der nach der Leihe an die TSG Hoffenheim nach Leipzig zurückgekehrte Angelino wird mit Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht, Marcel Halstenberg (31) kokettiert mit einem Wechsel zu Zweitligist Hannover 96.

"Gerüchte", lautete Roses Kommentar dazu. Halstenberg fehlte am Montag, weil er am Wochenende Hochzeitsgast bei Teamkollege und Freund Yussuf Poulsen (29) in Dänemark war.

Auch eine Meldung der "Sportbild", wonach seine eigene Vertragsverlängerung auf der Zielgeraden sei, konterte Rose. "Wir haben jetzt ganz andere Themen, nämlich die Zusammenstellung des Kaders. Aber jeder weiß, dass ich mich als Leipziger in meiner Stadt sehr wohl fühle."

Am 20. Juli reist RB mit großem Aufgebot ins Trainingslager nach Bruneck in Südtirol. Teil des Programms ist am 25. Juli ein Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio in Lienz sowie zum Abschluss ein Testturnier in Innsbruck mit Partien gegen Werder Bremen und Ipswich Town (England).