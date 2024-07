RB Leipzigs Transferplanungen noch lange nicht abgeschlossen!

"Wir werden wieder einen etwas kleineren Kader haben, aber ich mag das. Die Trainingsintensität bleibt so oben. Wenn unsere EM-Fahrer alle zurück sind, wird die Qualität nur noch besser", so Trainer Marco Rose (47) nach den ersten Einheiten am Montag.

Lediglich zwei Neuzugänge vermeldeten die Sachsen in diesem Sommer bislang. Maarten Vandevoordt (22) im Kasten soll auf kurz oder lang Péter Gulácsi (34) ersetzen. Assan Ouédraogo (18) gilt eher als Investition in die Zukunft.

Immerhin ein großes Fragezeichen scheint geklärt zu sein. Xavi Simons (21) möchte wohl noch mindestens eine Saison bei den Leipzigern bleiben, auch wenn Rose im Camp die Sache noch etwas vorsichtig formulierte.

Der Coach: "Es sieht im Moment gar nicht so schlecht aus für uns. Darüber freue ich mich sehr. Vor allem, dass Xavi für sich entschieden hat, ein gutes Jahr in Leipzig mitzunehmen in seine Entwicklung, die natürlich noch nicht am Ende ist. Und dann irgendwann den nächsten Schritt zu gehen."