Es gab schon Nachfolger-Gerüchte: Endlich Hoffnung bei RB Leipzigs Gulacsi!

Seit Oktober vermisst RB Leipzig seinen Rückhalt Peter Gulacsi (32) im Tor. Ein Comeback soll es nun in der neuen Saison geben. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Wie Trainer Marco Rose (46) am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitagabend bei Borussia Dortmund (20.30 Uhr/DAZN) sagte, gehen die Sachsen langsam aber sicher die Comeback-Planung ihrer Nummer 1 an.

"Wir planen mit ihm für die neue Saison. Der kommt jetzt irgendwann zurück auf den Platz. Wir sind froh, dass er bald wieder hier ist. Er selber auch, dass er wieder bei den Jungs ist, dass er den Rasen wieder riecht. Das ist schon das, was den Jungs immer fehlt, wenn sie länger raus sind", so der Coach.

Im Oktober beim Champions-League-Spiel gegen Celtic Glasgow hatte sich Leipzigs Schlussmann ohne Fremdeinwirkung einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zugezogen.

Nach einer bakteriellen Infektion musste der Keeper erneut operiert werden. Die große Frage war nun sogar, ob Gulacsi überhaupt zurückkommen kann.