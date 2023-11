Rote Bullen haben "keine Ahnung", was sie in Mainz erwarten wird

Rose betonte bereits, dass man sehr bedacht sein werde, besonders auf sich zu achten, weil man "keine Ahnung" habe, wie die gegnerische Mannschaft und deren Fans auf den Svensson-Abgang reagieren werden: "Man weiß nicht, was uns da morgen erwartet. Fakt ist, dass uns da 'ne Mannschaft erwartet, die Qualität hat, die in den letzten Wochen gekämpft hat."

RB-Coach Marco Rose (47) reagierte am Freitag auf der Pressekonferenz sehr emotional darauf. Kritisierte unter anderem die Berichterstattung in den vergangenen Wochen. Der Trainer: "Ich find's leichtfertig, wie damit umgegangen wird, teilweise. Hat mich angefasst, muss ich sagen. Großer Typ, toller Mensch, toller Trainer. Morgen leider nicht da."

Die letzten beiden Spiele gegen den 1. FSV Mainz 05, wo Bo Svensson (44) noch Trainer war, konnten die Sachsen nicht gewinnen. Zuletzt gab es daheim ein 0:3. © Torsten Silz/dpa

Und weiter: "Mainz hat viele gute Jungs mit Wucht und Power - das, was Mainz immer schon ausgezeichnet hat. Sie sind gut organisiert, intensiv und aggressiv - einfach eine gute Fußballmannschaft, die keine gute Phase hat und die alles dafür tun wird, wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen."

Umso mehr sei es wichtiger, die eigenen Aufgaben zu lösen. Das heißt auch, in der Offensive wieder in die Spur zu kommen. Beim Spiel in Wolfsburg wollten viele Dinge gerade im letzten Drittel nicht so richtig gelingen.

Immerhin gebe es keine neuen Verletzungssorgen im Verein. Einige Spieler wie Emil Forsberg (32), die unter der Woche pausierten, dürfen auf einen Startelfplatz hoffen.