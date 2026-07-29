Während alle über Diomande reden: Verliert RB Leipzig noch einen weiteren Torjäger?

Leipzig - Der Wechsel von Yan Diomande (19) zu Real Madrid rückt näher. Auch am Mittwoch soll es neue Verhandlungsrunden geben, um die Sache schnell über die Bühne zu bringen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den restlichen Kader von RB Leipzig .

Johan Bakayoko (23, l.) würde vom Wechsel von Yan Diomande (19) eigentlich profitieren. Trotzdem scheint ein Wechsel nicht unwahrscheinlich. © Picture Point / Roger Petzsche

Denn ohne den Ivorer, der in der vergangenen Saison natürlich fester Bestandteil der Sachsen-Startelf war, ist plötzlich wieder Platz in der Offensive.

Die Chance eigentlich für Johan Bakayoko (23), seine Stammplatzansprüche, die er seit seinem Wechsel 2025 hat, neu aufleben zu lassen.

Allerdings scheint die vergangene Spielzeit Spuren hinterlassen zu haben. Sowohl der Belgier als auch die Rasenballer waren definitiv unzufrieden, wie es mit dem hochgepriesenen und 18-Millionen-Euro teuren Flügelflitzer gelaufen ist.

Schon länger halten sich daher Gerüchte, dass es Bakayoko, der noch bis 2030 Vertrag bei den Roten Bullen hat, wegziehen könnte. Laut türkischen Medien führt jetzt eine ganz heiße Spur zu Besiktas Istanbul. Interesse herrscht wohl aber insgesamt auch europaweit, obwohl der 23-Jährige in der vergangenen Saison nur auf drei Treffer und keine Vorlage kommt.

Leipzig möchte wohl trotzdem 20 Millionen Euro haben. Möglicherweise zu viel, auch für die Türken.