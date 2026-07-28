Plötzlich Stillstand: Wird RB Leipzig auf die Ersatzbank verbannt?

Leipzig - Momentan befindet sich RB Leipzig mitten in der heißen Transferphase. Kurz vor dem Trainingslagerstart am Samstag finden sich langsam wieder alle WM-Fahrer am Cottaweg ein. Im Falle von Yan Diomande (19) könnte es ein kurzes Wiedersehen werden. Je nach Ausgang kann es dann auch auf der Zugangsseite spannend werden.

Fisnik Asllani (23) stand in der vergangenen Woche angeblich kurz vor dem Wechsel zu RB Leipzig. Nun verzögert sich der Deal, weil der FC Barcelona auch Interesse hat. © Uwe Anspach/dpa

Dass die Rasenballer um die 100 Millionen Euro durch Spielerverkäufe einnehmen müssen, ist längst bekannt. Sollte der Deal mit Real Madrid durchgehen, hätte der Klub das mit dem Verkauf des Ivorers mit einem Transfer geschafft.

Das heißt aber noch lange nicht, dass die Roten Bullen dann anfangen werden, über ihre Schmerzgrenze zu gehen und absurde Summen für Wunschspieler auszugeben.

Im Falle von Fisnik Asllani (23) war man mit der TSG Hoffenheim allerdings schon ziemlich weit. In der vergangenen Woche stand der Offensivmann bereits kurz vor dem Wechsel zu den Sachsen.

Jetzt allerdings scheinen die Leipziger auf der Ersatzbank zu sitzen. Wie die spanische "Sport" berichtet, hat der FC Barcelona plötzlich Interesse am Goalgetter. Daher wurde bei RB um Aufschub gebeten, weil ein Wechsel zu den Katalanen für Asllani wohl absolut nicht uninteressant wäre.

Die 29 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel müssten jedenfalls beide Teams ziehen. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) hatte das auch vor, ist nun aber gezwungen, im Notfall nach Alternativen zu schauen.