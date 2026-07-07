Schlägt RB Leipzig bei diesen Spielern auf dem Transfermarkt zu?

Leipzig - Am kommenden Wochenende werden die Spieler von RB Leipzig zurück am Cottaweg erwartet, um die obligatorischen Leistungstests zu absolvieren. Am Montag folgt dann das erste Training unter Trainer Martin Demichelis (45) auf dem Platz. Der Kader wird dabei mit U19-Akteuren aufgefüllt, da einige Spieler noch fehlen werden.

Mittelstürmer Mamadou Doumbia (20) spielt aktuell in Watford. RB Leipzig soll Interesse am Goalgetter haben. © IMAGO / Focus Images

Teile der WM-Fahrer werden erst um den 20. Juli zurückerwartet. Bei Antonio Nusa (21), der mit Norwegen im Viertelfinale steht, wird eine Rückkehr frühestens Anfang August angepeilt.

Und dann wäre natürlich noch die Tatsache, dass die Sachsen auf dem Transfermarkt bislang nicht in Aktion getreten sind. Die Deals mit Rocco Reitz (24) und Abdoul Koné (21) wurden ja schon vor Monaten eingetütet.

Weitere Kaderverstärkungen sollen nun möglichst bald folgen. Demichelis und Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) stehen im stetigen Austausch.

Mit Blick auf die Gerüchteküche sind jedenfalls wieder einige spannende Namen dabei.

Laut Transfer-Experte Rudy Galetti soll RB scharf auf Mamadou Doumbia (20) vom englischen Zweitligisten Watford sein. Der Mittelstürmer wäre der erste Nationalspieler Malis nach Amadou Haidara (28). Konkurrenz bekommen die Roten Bullen wohl von den Bundesliga-Kollegen Hamburger SV und TSG Hoffenheim.

Auch spannend: Laut "Gazetta dello Sport" schielen die Leipziger auf einen weiteren Spieler der Elfenbeinküste, wo bekanntlich auch Yan Diomande (19) aktiv ist. Demnach habe Christ Inao Oulaï (20) durch gute Leistungen das RB-Interesse geweckt. Allerdings hat er bei Trabzonspor noch einen Vertrag bis 2030, was die Sache schwierig machen dürfte.