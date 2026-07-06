"Hat sich alles verdient, was er bei dieser WM erlebt!" RB Leipzigs Flügelflitzer im Fußballhimmel

Leipzig - Dass RB Leipzig am kommenden Montag in die Vorbereitung für die neue Saison startet, dürfte für Antonio Nusa (21) noch ganz weit weg sein. Am Sonntag bezwang er mit der norwegischen Nationalmannschaft Brasilien und trifft nun am kommenden Samstag auf England. Die WM-Reise könnte noch ein ganzes Stück weitergehen.

RB Leipzigs Antonio Nusa (21) macht sich durch starke Leistungen bei der WM immer begehrenswerter. © Tony Gutierrez/AP/dpa

"Er ist ein unglaublich bescheidener, fleißiger und großartiger Mensch. Ich verstehe mich richtig gut mit Toni. Er hat sich alles verdient, was er bei dieser Weltmeisterschaft erlebt", so sein Leipziger Teamkollege Romulo (24) im vereinsinternen Interview und ergänzte:

Schon jetzt ist also klar, dass der Linksaußen wohl als Letzter zu den Roten Bullen dazustoßen wird. Alle anderen Rasenballer, die beim Turnier im Einsatz waren, sind bereits ausgeschieden.

Unter anderem Yan Diomande (19) und David Raum (28) werden wohl um den 20. Juli herum zurück am Cottaweg erwartet.

Nusa dürfte je nach Verlauf mindestens bis Anfang August fehlen, könnte dann den Telekom-Cup beim FC Bayern München am 15. August ins Auge nehmen.

Vorausgesetzt natürlich, dass der Offensivmann überhaupt eine Rückkehr zu den Sachsen anpeilt.

Komplett unwahrscheinlich scheint ein Wechsel nicht zu sein. Der Goalgetter hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2029, ist eigentlich fest eingeplant beim Vorhaben, in der Bundesliga mal ganz oben anzugreifen.

Bei einem Gebot von mindestens 60 Millionen Euro dürften die Roten Bullen möglicherweise aber ins Grübeln kommen. Seinen Marktwert von aktuell 32 Millionen Euro treibt Nusa durch seine starken Auftritte bei der WM jedenfalls steil nach oben.