RB Leipzig offenbar ganz scharf auf diesen Niederländer!
Leipzig - Wann kommt die Transfer-Offensive so richtig ins Rollen? Noch ist nicht viel passiert bei RB Leipzig in diesem Sommer, was natürlich vor allen Dingen am unerwarteten Trainerwechsel lag. Jetzt scheint aber so langsam Bewegung in die Sache zu kommen.
Fast täglich ploppen neue Gerüchte über Spieler auf, welche Spieler Coach Martin Demichelis (45) demnach gerne in seiner Mannschaft hätte.
Laut "Sky" definitiv auf der Liste ist Sven Mijnans (26) von AZ Alkmaar. Der Niederländer könnte eine Option für das offensive Mittelfeld werden, hat sich in den letzten Jahren zu einem ganz wichtigen Baustein für Alkmaar gemausert.
Laut niederländischen Medien soll eine Offerte der Sachsen beim Klub bereits abgeschmettert worden sein. Bestätigt wurde das allerdings nicht.
Mijnans, an dem in den letzten Monaten auch andere Bundesligisten wie Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund dran gewesen sein sollen, hat noch Vertrag bis 2028. Sein Marktwert liegt aktuell bei 15 Millionen Euro - Tendenz steigend!
Laut dem Bericht wird Demichelis in diesen Tagen intensiv in die Kaderplanung mit einbezogen. Dort geht es natürlich auch um Alternativen wie den 26-Jährigen, falls ungeplante Abgänge wie der von Antonio Nusa (21) Realität werden.
Kommen Brajan Gruda und RB Leipzig noch zusammen?
Zurück zu Mijnans, der in der abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend starke 21 Tore und neun Vorlagen lieferte. Alkmaar wäre wohl angeblich ab einer Summe von 20 Millionen Euro gesprächsbereit. Klubs aus der Premier League müssten wohl höher ansetzen.
Spannend: Mit Brajan Gruda (22) haben die Sachsen ja eigentlich einen Wunschspieler für die Position. Möglich aber eben, dass sein Leihklub Brighton deutlich mehr Geld für seine Dienste verlangt.
Auch wenn Gruda gern zurück nach Leipzig wollen würde: Die Roten Bullen werden nicht bereit sein, eine Unsumme zu zahlen. Mijnans wäre dann vielleicht die günstigere Alternative.
Titelfoto: Foto von JOHN THYS / AFP