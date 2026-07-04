RB Leipzig offenbar ganz scharf auf diesen Niederländer!

Leipzig - Wann kommt die Transfer-Offensive so richtig ins Rollen? Noch ist nicht viel passiert bei RB Leipzig in diesem Sommer, was natürlich vor allen Dingen am unerwarteten Trainerwechsel lag. Jetzt scheint aber so langsam Bewegung in die Sache zu kommen.

Sven Mijnans (26) spielt bei AZ Alkmaar stark auf. Das macht ihn offenbar begehrenswert, auch für RB Leipzig. © Foto von JOHN THYS / AFP

Fast täglich ploppen neue Gerüchte über Spieler auf, welche Spieler Coach Martin Demichelis (45) demnach gerne in seiner Mannschaft hätte.

Laut "Sky" definitiv auf der Liste ist Sven Mijnans (26) von AZ Alkmaar. Der Niederländer könnte eine Option für das offensive Mittelfeld werden, hat sich in den letzten Jahren zu einem ganz wichtigen Baustein für Alkmaar gemausert.

Laut niederländischen Medien soll eine Offerte der Sachsen beim Klub bereits abgeschmettert worden sein. Bestätigt wurde das allerdings nicht.

Mijnans, an dem in den letzten Monaten auch andere Bundesligisten wie Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund dran gewesen sein sollen, hat noch Vertrag bis 2028. Sein Marktwert liegt aktuell bei 15 Millionen Euro - Tendenz steigend!

Laut dem Bericht wird Demichelis in diesen Tagen intensiv in die Kaderplanung mit einbezogen. Dort geht es natürlich auch um Alternativen wie den 26-Jährigen, falls ungeplante Abgänge wie der von Antonio Nusa (21) Realität werden.