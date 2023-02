Schlaflose Nächte bei RB Leipzigs Henrichs nach vergebener Megachance gegen City: "Regt mich brutal auf"

Benjamin Henrichs (26) hadert mit sich und seiner vergebenen Großchance. © Imago / Christian Schroedter

Los ging es am Mittwochabend in einer ersten Halbzeit mit zu wenig Aktivität und schnellen Ballverlusten aber mit dem Gegentor. Xaver Schlager wollte Konrad Laimer (beide 25) vor dem eigenen Strafraum in den Vorderfuß spielen, der darauf aber nicht ganz vorbereitet war.

117-Millionen-Mann Jack Grealish (27) fing den Ball ab, spielte einen Diagonalpass in den Strafraum, wo Ilkay Gündogan (32) durchließ, Riyad Mahrez (32) sich die Kugel schnappte und im rechten Eck versenkte. In der 27. Minute war es die erste Möglichkeit für den englischen Meister, der prompt in Führung lag.

In diesen ersten 45 Minuten sei man "nicht im Champions-League-Modus gewesen", stellte Trainer Marco Rose (46) anschließend fest - im Gegensatz zum wie ausgewechselten zweiten Durchgang, für den Henrichs für Lukas Klostermann (26) eingewechselt wurde. Und die Hundertprozentige liegen ließ!

Nach wunderbarem Anspiel von Dominik Szoboszlai (22) stand Henrichs halbrechts völlig blank, verzog aus zehn Metern aber und zielte neben den Kasten von Ederson (29).